На территории Дона отменили ракетную опасность

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в ночь на 16 октября около 50 беспилотников и одна ракета были уничтожены в Батайске и девяти районах Ростовской области. БПЛА сбили в Аксайском, Багаевском, Боковском, Верхнедонском, Кашарском, Куйбышевском, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах. В Аксайском районе возгорание ликвидировано. В Куйбышевском районе повреждено остекление в двух частных домах. Пострадавших нет.