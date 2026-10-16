На территории Дона отменили ракетную опасность
Отбой ракетной опасности объявили в Ростовской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Ведомство напомнило, что при обнаружении на земле фрагментов или составных частей ракет нельзя к ним приближаться и трогать. По возможности нужно сообщить по номеру «112».
Как ранее писал «Ъ-Ростов», в ночь на 16 октября около 50 беспилотников и одна ракета были уничтожены в Батайске и девяти районах Ростовской области. БПЛА сбили в Аксайском, Багаевском, Боковском, Верхнедонском, Кашарском, Куйбышевском, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах. В Аксайском районе возгорание ликвидировано. В Куйбышевском районе повреждено остекление в двух частных домах. Пострадавших нет.
В Аксайском районе мужчина получил ранение в результате воздушной атаки. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь. В результате падения беспилотника также повреждены производственно-складские помещения, возник пожар. На месте работают экстренные службы.