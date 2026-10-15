В Ростовской области мужчина получил ранение при атаке БПЛА
В Аксайском районе мужчина получил ранение в результате воздушной атаки. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
В результате падения беспилотника также повреждены производственно-складские помещения, возник пожар. На месте работают экстренные службы.
Помимо Аксайского района, атаке подверглись Чертковский район и Батайск. В регионе сохраняется ракетная и беспилотная опасность. Жителей призвали покинуть открытые участки улиц, укрыться в помещениях и не подходить к окнам.