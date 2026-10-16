Объем лимитов по кредитным картам в Челябинской области упал на 10%
В сентябре 2026 года объем лимитов по выданным кредитным картам в Челябинской области составил 3,6 млрд руб. Это на 10% меньше, чем в августе, сообщает Национальное бюро кредитных историй.
В целом по стране россиянам одобрили кредитные карты с общим лимитом на 149,2 млрд руб. За месяц показатель снизился на 9,3%. Наиболее серьезная динамика сокращения лимитов зафиксирована в Свердловской области (–12,6%), Пермском крае (–12%), Удмуртской Республике (–11,3%), Тюменской области с ХМАО и ЯНАО (–10,5%) и Санкт-Петербурге (–10,2%).