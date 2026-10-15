«Локомотив» пропустил три шайбы в третьем периоде и уступил «Северстали»
Ярославский «Локомотив» уступил череповецкой «Северстали» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:5. После двух периодов команды играли вничью, но в заключительной двадцатиминутке хозяева забросили три шайбы.
Счет на второй минуте открыл нападающий «Локомотива» Матвей Котков. В первом периоде «Северсталь» отыгралась благодаря голу Ильи Квочко. Во втором отрезке команды вновь обменялись шайбами: за ярославцев отличился Джованни Фьоре, за хозяев — Руслан Абросимов.
В третьем периоде Томас Грегуар вывел череповчан вперед, реализовав большинство. Затем Абросимов оформил дубль, а Иван Подшивалов установил окончательный счет, поразив пустые ворота.
Следующий матч «Локомотив» проведет 17 октября в гостях против ХК «Сочи».