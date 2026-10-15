В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты
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В аэропорту Сочи действуют временные ограничения на работу, их ввели для безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Службы готовы возобновить работу сразу после снятия ограничений. Авиакомпании проинформируют пассажиров обо всех изменениях.
В терминале работает бесплатная комната матери и ребенка, а возле санузлов стоят фонтанчики с бесплатной питьевой водой. Следить за информацией о рейсе можно на онлайн-табло в терминале, на сайте аэропорта и авиакомпаний, а также через аудиообъявления.
Пассажиров просят с уважением относиться к окружающим. Рекомендуется не занимать сиденья вещами и багажом и уступать места тем, кому сложнее стоять.
UPD: Ограничения на полеты сняли в 20:23 мск.