Более 100 улиц Краснодара 16 октября останутся без света

С 09:00 до 16:00 ограничения затронут улицы: Темрюкская, Крымская, 1 Линия, 2 Линия и 2 Линия проезд. С 13:00 до 15:00 света не будет на улицах Рязанская и Садовая, с 13:00 до 16:00 — на улицах Веселая и Светлая. С 21:00 16 октября до 06:00 17 октября электричества не будет на улицах: Кубанонабережная, Пашковская, Янковского, Коммунаров, Горького и Седина.