Более 100 улиц Краснодара 16 октября останутся без света
16 октября в Краснодаре временно ограничат подачу электроэнергии по ряду адресов. Об этом сообщает ЕДДС города.
С 08:00 до 17:00 света не будет на улице Российской и Ростовском шоссе. С 09:00 до 12:00 ограничения затронут улицу 70 лет Октября. С 09:00 до 14:00 электричества не будет на улицах: Восточная, Ученическая, Созидателей, Студенческая, Железнодорожная, Медунова и на Колосистом переулке.
С 09:00 до 15:00 света не будет на улицах: Скорняжная, Кожевенная, Калинина, Кропоткина, Бершанской, Вокзальная, Фрунзе, Пролетарская, 8 Марта, Кирова, Почтовая, Трамвайная, Мачуги, Приморская, Вольная, Тихомировская, Пластунская, Оружейная, Канонирская, Сенокосная, Сторожевая, Троицкая, 1 Гвардейская, Зеленая, Народная, Ольгинская, Екатеринодарская, Ивановская, Надежды, Кизлярская, Средняя, Орловская, Ленская, Семеновская и Ильинская, а также в Почтовом, Кировском и Звездном переулках и Ленском переулке.
С 09:00 до 15:30 без электричества останутся улицы: Жлобы, 1 Мая, Архитекторов, Изобильная, Тенистая, Тружеников, Янковского, Гимназическая, Седина, Леваневского, Ленина, Садовая, Радищева, Мопра, Колхозная, Украинская, Адыгейская Набережная, Фурманова, Шевченко, Воронежская, Майкопская, Маяковского, Таманская, Керченская, Степная, Титаровская, Ключевая, а также Кругликовский тупик, Глубинный и Новосадовый проезды, Константиновский, Адыгейский 1 и 2 переулки, бульвар Строителей и 1 линия ПРК.
С 09:00 до 16:00 ограничения затронут улицы: Темрюкская, Крымская, 1 Линия, 2 Линия и 2 Линия проезд. С 13:00 до 15:00 света не будет на улицах Рязанская и Садовая, с 13:00 до 16:00 — на улицах Веселая и Светлая. С 21:00 16 октября до 06:00 17 октября электричества не будет на улицах: Кубанонабережная, Пашковская, Янковского, Коммунаров, Горького и Седина.
Как отмечают в ЕДДС Краснодара, отключение затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.