КС не увидел нарушений в отказе российских судов исполнять запрос комитета ООН

КС не нашел оснований для проверки норм закона об исполнительном производстве, на основании которых национальные суды отказали мурманским пенсионерам Лидии и Олегу Казориным в отсрочке выселения за долги из единственного жилья. Супруги апеллировали к запросу Комитета по правам человека (КПЧ) ООН, который рассматривает их жалобу и принял решение об обеспечительных мерах, то есть предложил российским властям не выселять семью до того, как примет решение по существу. В своем определении (опубликовано на сайте суда) КС отметил, что в отсутствие такого решения основания для применения отсрочки «должны носить действительно исключительный характер» и остаются на усмотрение суда.