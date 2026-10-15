КС не увидел нарушений в отказе российских судов исполнять запрос комитета ООН
Конституционный суд (КС) подтвердил, что запрос Комитета по правам человека ООН о принятии временных мер имеет для российских судов рекомендательный, а не обязательный характер. Ранее к такому выводу пришел президиум Верховного суда РФ, отменивший решение нижестоящей инстанции о приостановке исполнительного производства.
КС не нашел оснований для проверки норм закона об исполнительном производстве, на основании которых национальные суды отказали мурманским пенсионерам Лидии и Олегу Казориным в отсрочке выселения за долги из единственного жилья. Супруги апеллировали к запросу Комитета по правам человека (КПЧ) ООН, который рассматривает их жалобу и принял решение об обеспечительных мерах, то есть предложил российским властям не выселять семью до того, как примет решение по существу. В своем определении (опубликовано на сайте суда) КС отметил, что в отсутствие такого решения основания для применения отсрочки «должны носить действительно исключительный характер» и остаются на усмотрение суда.
Супруги Казорины просили КС проверить нормы Гражданского кодекса и закона об исполнительном производстве, которые не предусматривают такого основания для приостановки производства, как запрос КПЧ ООН.
Согласно Конституции, международные договоры РФ имеют приоритет над нормами национального права, напоминали заявители. Россия является государством—участником Международного пакта о гражданских и политических правах и факультативного протокола к нему, который предусматривает процедуру рассмотрения индивидуальных обращений в КПЧ. Следовательно, РФ признала компетенцию комитета принимать и рассматривать сообщения от лиц, находящихся под ее юрисдикцией, настаивали супруги.