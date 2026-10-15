Покушение получило третий приговор
В Калининграде спустя десять лет вынесли очередное решение по делу о нападении на журналиста и экс-депутата
Центральный районный суд Калининграда приговорил к трем годам колонии строгого режима Александра Мирова, участвовавшего в организации покушения на журналиста и бывшего депутата областной думы Игоря Рудникова (признан Минюстом РФ иностранным агентом). Нападение произошло в марте 2016 года, а двое его непосредственных исполнителей ранее получили по девять лет лишения свободы. При этом личность заказчика до сих пор не установлена. Имя Мирова журналист публично связывал с организацией покушения еще в 2017 году, а затянувшееся расследование ранее стало основанием для присуждения потерпевшему компенсации.
О приговоре Александру Мирову, оглашенном 13 октября, пресс-служба Калининградского областного суда сообщила 15 октября. Центральный районный суд признал его виновным по ч. 4, 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство и пособничество в покушении на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Помимо трех лет колонии строгого режима, осужденному назначили один год ограничения свободы. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.
Как установил суд, в 2016 году неустановленный человек решил организовать убийство Игоря Рудникова (признан Минюстом РФ иноагентом) в Калининграде. Зная, что его знакомый Александр Миров обладает обширными связями, в том числе в криминальной среде Санкт-Петербурга и Калининграда, он попросил его найти исполнителей преступления. Нападение предполагалось совершить возле кафе «Солянка» на проспекте Мира.
Не позднее 8 марта 2016 года Миров, находясь в Петербурге, привлек к совершению преступления Михаила Васюка. Тот, в свою очередь, привлек Алексея Каширина и еще одного соучастника — Акбарджона Баротова. Для подготовки покушения Миров арендовал квартиру в Калининграде, подыскал автомобиль Mercedes и через знакомого организовал покупку авиабилетов для исполнителей, передав ему фотографии их паспортов. О действительной цели поездки посреднику не сообщалось.
Нападение произошло днем 17 марта 2016 года. По данным следствия, Баротов доставил Васюка и Каширина к кафе «Солянка». Когда Игорь Рудников (признан Минюстом РФ иноагентом) выходил из заведения, Васюк обхватил его сзади, лишив возможности сопротивляться, а Каширин нанес журналисту пять ударов ножом в область поясницы. Потерпевший выжил благодаря сопротивлению и своевременно оказанной медицинской помощи. Нападавшие скрылись на автомобиле под управлением Баротова и укрылись в заранее подготовленной квартире.
После неудавшегося покушения Александр Миров, как установил суд, поручил знакомому оформить фиктивный договор купли-продажи автомобиля, указав в нем, что тот был продан задолго до нападения. Таким образом соучастники намеревались скрыть следы преступления. Кроме того, Миров организовал скорейший выезд участников покушения из Калининградской области.
Дело в отношении Мирова рассматривалось в особом порядке после заключения им досудебного соглашения о сотрудничестве. Он явился с повинной, признал вину и оказал содействие в установлении других участников преступления. Суд также учел его положительные характеристики, благотворительную деятельность и уход за больной матерью. До вынесения приговора Миров добровольно выплатил 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд также постановил взыскать с него в пользу потерпевшего 1 млн рублей. В судебном заседании осужденный принес извинения представителю господина Рудникова (признан Минюстом РФ иноагентом).
При этом имя Александра Мирова публично связывали с организацией покушения задолго до нынешнего приговора. Еще в марте 2017 года Игорь Рудников (признан Минюстом РФ иноагентом) в своем выступлении на процессе над одним из нападавших назвал его предполагаемым организатором преступления. Впоследствии газета «Новые колеса» публиковала свидетельские показания, согласно которым по поручению Мирова приобретались авиабилеты и организовывалась поездка исполнителей в Калининград.
Первым осужденным по делу о покушении стал бывший сотрудник петербургского ОМОНа Алексей Каширин. В июне 2017 года Центральный районный суд Калининграда переквалифицировал обвинение с покушения на убийство на умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и назначил ему полтора года колонии-поселения, хотя прокуратура требовала десять лет колонии строгого режима. Однако Калининградский областной суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. В ноябре того же года Каширина признали виновным уже в покушении на убийство и приговорили к девяти годам колонии строгого режима. В январе 2018 года областной суд оставил это решение в силе.
Второй непосредственный участник нападения Михаил Васюк входил в петербургскую преступную группировку, связанную с адвокатом Александром Кайдановым. По версии следствия, Васюк выполнял его преступные поручения, в том числе связанные с убийствами. В январе 2021 года Санкт-Петербургский городской суд приговорил Кайданова к 17 годам колонии строгого режима по делу об организации убийства, о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, и о мошенничестве.
К моменту предъявления обвинения в покушении на Рудникова (признан Минюстом РФ иноагентом) Васюк уже отбывал 12-летний срок за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. В августе 2019 года Приморский районный суд Петербурга отказался заключать его под стражу по новому обвинению, поскольку он уже находился в исправительной колонии в Архангельской области. В декабре 2023 года Фрунзенский районный суд Петербурга назначил Васюку девять лет лишения свободы за покушение на журналиста. По совокупности приговоров окончательное наказание составило 15 лет и два месяца колонии строгого режима. Кроме того, суд постановил взыскать с него 40 тыс. рублей компенсации морального вреда.
Расследование покушения неоднократно вызывало претензии самого потерпевшего. Первоначально уголовное дело возбудили по статье о хулиганстве, позднее действия нападавших переквалифицировали на покушение на убийство. Ныне иноагент Рудников настаивал на применении ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), считая нападение связанным со своей журналистской и депутатской деятельностью.
В апреле 2018 года заместитель председателя СКР отменил постановление о приостановлении расследования, установив, что необходимые следственные действия были проведены не полностью. Впоследствии производство передали следователям в Петербурге. В январе 2022 года Санкт-Петербургский городской суд частично удовлетворил административный иск Игоря Рудникова (признан Минюстом РФ иноагентом) о нарушении права на уголовное судопроизводство в разумный срок. Суд признал действия следствия недостаточно эффективными и присудил потерпевшему 60 тыс. рублей компенсации вместо запрошенных 275 тыс. рублей. К тому моменту производство по делу Васюка продолжалось уже пять лет и десять месяцев, за которые были проведены 32 судебные экспертизы. Впоследствии решение о компенсации оставила в силе апелляционная инстанция.
Игорь Рудников (признан Минюстом РФ иноагентом) с 1995 года издавал газету «Новые колеса», публиковавшую расследования о деятельности региональных чиновников и представителей правоохранительных органов. В 2000–2017 годах он был депутатом Калининградской областной думы. В ноябре 2017 года журналиста задержали по делу о вымогательстве $50 тыс. у руководителя регионального следственного управления СКР Виктора Леденева. По версии следствия, деньги требовали за прекращение критических публикаций. Сам журналист обвинение отрицал. В июне 2019 года Московский районный суд Петербурга переквалифицировал его действия на покушение на самоуправство и назначил 550 часов обязательных работ, освободив от их отбывания с учетом времени, проведенного под стражей.
В августе 2025 года Минюст включил господина Рудникова в реестр иностранных агентов. Сейчас он находится за пределами России. В сентябре 2026 года Ленинградский районный суд Калининграда заочно арестовал его по новому уголовному делу о распространении заведомо ложной информации о российской армии. Рассмотрение этого дела продолжается.
Сам экс-депутат связывал нападение со своей журналистской деятельностью. Еще в марте 2017 года он публично называл предполагаемым заказчиком преступления тогдашнего главу администрации Светлогорского района Александра Ковальского. По мнению журналиста, покушение могло быть связано с критическими публикациями о планах строительства крупной гостиницы на побережье Балтийского моря. Господин Ковальский отрицал причастность к преступлению, а региональное управление СКР сообщало, что доказательств его участия не установлено. Нынешний приговор также не устанавливает причастности бывшего чиновника к покушению.
Судебные разбирательства в отношении предполагаемых участников нападения продолжаются. В Центральном районном суде Калининграда рассматривается уголовное дело Акбарджона Баротова, которого обвиняют в пособничестве в покушении на убийство. По версии следствия, он управлял автомобилем, на котором исполнители прибыли к кафе «Солянка» и впоследствии скрылись. Дело поступило в суд 1 сентября 2026 года. Личность человека, поручившего Александру Мирову организовать убийство журналиста, как и мотив преступления, спустя десять лет остаются неустановленными.