Покушение получило третий приговор

Первым осужденным по делу о покушении стал бывший сотрудник петербургского ОМОНа Алексей Каширин. В июне 2017 года Центральный районный суд Калининграда переквалифицировал обвинение с покушения на убийство на умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и назначил ему полтора года колонии-поселения, хотя прокуратура требовала десять лет колонии строгого режима. Однако Калининградский областной суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. В ноябре того же года Каширина признали виновным уже в покушении на убийство и приговорили к девяти годам колонии строгого режима. В январе 2018 года областной суд оставил это решение в силе.