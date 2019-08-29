Арест нецелесообразен Обвиняемого в покушении на журналиста не арестовали, потому что он уже в тюрьме

В Санкт-Петербурге отказались арестовывать бывшего полицейского и ветерана боевых действий Михаила Васюка, обвиняемого Следственным комитетом России в покушении на главного редактора калининградского издания «Новые колеса» Игоря Рудникова. Решение суда основано на том, что Васюк уже отбывает наказание в колонии за участие в двух убийствах.

Приморский райсуд постановил не заключать под арест Михаила Васюка, так как он уже находится в тюрьме строгого режима в Архангельской области. Он осужден на 12 лет по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и п. п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом).

По данным следствия, адвокат Александр Кайданов заказал Михаилу Васюку свою знакомую, а также предпринимателя, у которого хотел отобрать бизнес. Обе жертвы были убиты. Также Васюк в составе организованной группы участвовал в похищении человека, которого заставили подписать документы о передаче 10 млн руб. заказчику похищения. По этому делу он проходил свидетелем.

Михаилу Васюку грозило пожизненное заключение, но он заключил сделку с прокуратурой, в рамках которой передал информацию обо всех фигурантах дел, по которым ему были предъявлены обвинения.

Также он полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Теперь экс-полицейский проходит обвиняемым по делу о покушении на журналиста. Изначально это дело расследовалось полицией как хулиганство (ст. 213 УК РФ). Позднее им занялся Следственный комитет, но к поимке преступников расследование не привело.

В апреле 2016 года петербургские правоохранительные органы задержали четырех человек из состава организованной преступной группы, в которую входил и Михаил Васюк. Проверка показала, что именно он является участником покушения на Игоря Рудникова.

Обвиняемый прибыл в Калининград в марте 2016 года с подельниками Алексеем Кашириным и Акбарджоном Баротовым. Находясь возле кафе «Солянка», они атаковали журналиста: Васюк схватил его со спины, лишив возможности сопротивляться, а Каширин пять раз ударил потерпевшего ножом в область поясницы. После этого они сели в машину, за рулем которой сидел Баротов, и уехали в съемную квартиру.

От смерти господина Рудникова спасли врачи, которые оперативно прибыли на место преступления и доставили его в больницу.

По этому делу уже осужден Алексей Каширин, который получил девять лет колонии строгого режима.

Позднее в отношении Игоря Рудникова было возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Возглавляемые им «Новые колеса» неоднократно писали о главе следственного управления Следственного комитета по Калининградской области Викторе Леденеве. Журналисты обвиняли его в коррупции.

Уже после покушения генерал Леденев связался с господином Рудниковым и договорился о встрече с целью передачи материалов дела, в котором тот является потерпевшим. Однако в папке оказались деньги. При их передаче господина Рудникова задержали. По версии следствия, он и экс-заместитель полпреда президента России в СЗФО Александр Дацышин вымогали у генерала Леденева 3 млн руб., обещая более не публиковать порочащие его материалы. В ходе судебных прений дело господина Рудникова было переквалифицировано на покушение на самоуправство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 330 УК РФ), также ему вменяли неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства (ст. 330.2 УК РФ). Он был признан виновным в июне 2019 года и приговорен к 550 часам обязательных работ.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург