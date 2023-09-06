Доходы от заказных убийств требуют в казну

Прокуратура Санкт-Петербурга намерена через суд взыскать в казну государства с участников «банды Саши Адвоката» деньги, которые предназначались за заказные убийства, совершенные ими в 2010 году. Жертвами бандитов стали владевшая мелким бизнесом Марина Бялик и директор ООО «Контейнерная компания» Михаил Кусков. По версии следствия, оба предпринимателя были зверски избиты до смерти по заказу видного члена группировки Александра Кайданова. При этом сам фигурант, помимо криминальной ипостаси, имел и другие: увлекался историей, кандидат юридических наук, занимался адвокатской практикой, но больше всего тяготел к кино. Так, при его содействии было снято два полных метра, в одном из которых поучаствовал весь цвет петербургской рок-сцены и андерграунда: от Олега Гаркуши («АукцЫон») и Ильи «Черта» Кнабенгофа («Пилот») до композитора Алексея Вишни и актера Александра Баширова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com / id2102812 Фото: vk.com / id2102812

Заместитель прокурора Санкт-Петербурга обратился в Невский районный суд с гражданским иском о применении последствий недействительности ничтожных (антисоциальных) сделок от убийств по найму и обращении средств в доход государства. Речь идет о «банде Саши Адвоката», чьим активным участником был юрист Александр Кайданов. Несмотря на то, что он и есть тот самый Саша Адвокат, подлинным лидером ОПГ считался получивший 18 лет тюрьмы и скончавшийся в заключении бизнесмен, бывший владелец кафе «Сахара» Ахмед Сахратулаев. Помимо названных, туда также входили уже приговоренные к различным срокам предприниматель Борис Клементов, охранник и актер фильмов для взрослых Сергей Орлов, риелтор Светлана Боева, оперативник угрозыска Евгений Попов и известный киллер Михаил Васюк, который недавно стал фигурантом еще одного дела — о расправе над начальником ритуального агентства в Пикалево.

Как удалось доказать следователям, банда действовала с 2009 по 2016 год, на счету группировки — убийства, пытки и мошенничества. В иске надзорного ведомства говорится о двух эпизодах преступной деятельности, за которые Саша Адвокат получил ранее 17 лет строгого режима. По версии правоохранителей, в 2010 году Александр Кайданов заказал Михаилу Васюку гражданку Марину Бялик, открывшую по соседству с его офисом на Бассейной улице обувную мастерскую. У недавно освободившийся из тюрьмы женщины произошел конфликт с юристом, после чего тот решил от нее избавиться, оценив ее жизнь в 30 тыс. рублей. Согласно материалам дела, два члена ОПГ избили жертву монтировкой и выстрелили в нее из травматического пистолета, после чего она скончалась в больнице. В этом же году преступники по наводке Клементова расправились с его бывшим бизнес-партнером — директором ООО «Контейнерная компания» Михаилом Кусковым. Его подкараулили возле дома на Алтайской улице и также до смерти избили монтировкой и порезали ножом. В этот раз вознаграждение составило свыше 500 тыс. рублей. Кроме того, как сказано в материалах дела, после убийства Кайданов и Клементов обратились в суд с иском о взыскании фиктивного долга с наследников предпринимателя, представив подложные договоры займа. Так они смогли добиться истребования с ответчиков почти 6 млн рублей.

В ходе следствия адвокат Кайданов полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Осенью 2019 года он получил 13 лет колонии. Такой умеренный срок Саша Адвокат гарантировал себе тем, что в 2016 году дал показания против Ахмеда Сахратулаева, рассказав, что тот был неформальным лидером банды и занимался крышеванием «всего арабского бизнеса в Санкт-Петербурге». Позже от части показаний он отказался. После этого прокурор обжаловал приговор, указав, что подсудимый нарушил условия заключенного с ним соглашения. Дело было передано на новое рассмотрение, и в итоге суд ужесточил наказание до 17 лет.

Александр Кайданов — кандидат юридических наук. В конце девяностых основал фирму «Кайданов и партнеры». В 2000 году получил статус адвоката. В нулевых был заведующим кафедрой правоведения в Высшей административной школе при администрации Санкт-Петербурга. Ко всему прочему, Саша Адвокат оказался еще и страстным киноманом. Перед тем как попасть под оперативный интерес, криминальный юрист успел спродюсировать два полнометражных фильма, где сам же и снялся как актер: «Прекрасное завтра» и «В активном поиске». Обе ленты снял его однокурсник — режиссер Сергей Соколинский. Примечательно, что в последней работе отметились многие звезды петербургской рок-сцены: Олег Гаркуша («АукцЫон»), Алексей Вишня («ДК»), Илья «Черт» Кнабенгоф («Пилот»), Алексей Горшенев («Кукрыниксы», брат Михаила Горшенева из панк-группы «Король и Шут»), Сергей Паращук («Н.Э.П.»), а также именитый актер Александр Баширов и лидер группы «Кабриолет» Александр Марцинкевич.

«Еще до этих съемок он (Кайданов) говорил, что хотел посвятить себя кино. Мы вместе учились. Он очень любил историю. И в какой-то момент наши интересы совпали. Он нашел во мне человека, с которым можно сотрудничать. Мы сняли два фильма, были идеи продолжать, но потом все прекратилось по известным причинам»,— рассказал «Ъ-СПб» Сергей Соколинский. Режиссер отметил, что Саша Адвокат оказывал большое содействие съемкам: помогал с поиском локаций, доставал небольшие суммы денег — проект, как принято говорить, был некоммерческим и все актеры снимались бесплатно. На вопрос «Ъ-СПб», не сложно ли было работать с Кайдановым на площадке, господин Соколинский отметил, что «с ним вообще было легко» и он охотно выполнял все просьбы режиссера. «Сейчас такой тренд у нас присутствует, что нельзя ни с кем договориться. Так вот это был уникальный в этом плане человек, который всегда выполнял договоренности»,— подчеркнул Сергей Соколинский.

Андрей Кучеров