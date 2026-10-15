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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

Аэропорт Краснодара предупредил о возможных изменениях в расписании

В ряде районов Краснодарского края введены временные ограничения на использование воздушного пространства. Они могут повлиять на выполнение отдельных маршрутов в Краснодар и из него, сообщает пресс-служба аэропорта.
Из-за этого возможны корректировки в расписании рейсов. Авиакомпании уведомят пассажиров обо всех изменениях.
Актуальную информацию о статусе рейсов граждане могут уточнить на онлайн-табло аэропорта Краснодара, а также в чат-боте «Аэродинамика».
Алина Зорина