Ильдар Абдразаков стал художественным руководителем-директором Михайловского театра
Народный артист России, оперный певец Ильдар Абдразаков назначен художественным руководителем-директором Михайловского театра в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба комитета по культуре Санкт-Петербурга.
Господин Абдразаков занял пост директора 14 октября, сохранив должность художественного руководителя, на которую его назначили в марте 2026 года. Ранее директором театра была Ирина Делигач.
В комитете пояснили, что объединение двух должностей позволит согласованно решать творческие и организационные задачи — от формирования репертуара до развития долгосрочных проектов. Сам господин Абдразаков заявил, что в ближайшее время предстоит определить стратегию развития театра и сформировать художественную программу 194-го и последующих сезонов.
Ильдар Абдразаков также руководит Севастопольским государственным театром оперы и балета. В марте, после назначения на пост худрука Михайловского театра, «Ъ» отмечал, что артист будет совмещать руководящие должности в двух учреждениях. Подробнее — в материале «С чувством глубокого совмещения».