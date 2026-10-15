Ильдар Абдразаков стал художественным руководителем-директором Михайловского театра

В комитете пояснили, что объединение двух должностей позволит согласованно решать творческие и организационные задачи — от формирования репертуара до развития долгосрочных проектов. Сам господин Абдразаков заявил, что в ближайшее время предстоит определить стратегию развития театра и сформировать художественную программу 194-го и последующих сезонов.