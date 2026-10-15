Дизайнерский ценник

«В этом случае трудно оценивать отдельный земельный участок в отрыве от всего проекта в целом. С одной стороны, 300 млн руб. за 40 соток, пусть и в самом центре Челябинска,— это более чем дорого, особенно учитывая планы по строительству на этой площадке не только жилья, но и офисной площади под ИТ-парк. Офисной недвижимости в Челябинске предлагается более чем достаточно и по ценам, которые, возможно, даже ниже себестоимости строительства новых площадей. Если же таким образом пытаются найти инвесторов, то и параметры возможной сделки будут зависеть не от указанной в объявлении цены, а от конкретных и прямых договоренностей с собственниками всего проекта»,— уверен Лев Шпайзман.