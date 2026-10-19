Есть надежда и на то, что снизится ключевая ставка. Ее снижение — в любом случае необходимое условие увеличения инвестиций. Когда бизнесмены говорят о высокой стоимости кредитных ресурсов, особенно долгосрочных, это совершенно правильно. Предприятия, которые продолжают инвестиционную деятельность и берут достаточно дорогие кредиты, выигрывают от снижения стоимости кредитования. Чем ниже будет кредитная ставка в банке, тем лучше. За счет этого у предприятий может увеличиться прибыль, а это всегда один из важнейших источников инвестиций.