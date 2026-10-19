«Чем ниже будет кредитная ставка в банке, тем лучше»
Экономист Валерий Жиров — о прогнозах властей по росту инвестиций в Воронеже
После снижения инвестиционной активности в 2025 году власти Воронежа ожидают роста вложений в основной капитал в 2027–2029 годах. Согласно прогнозам мэрии облцентра, к 2029 году объем инвестиций может увеличиться примерно на 47 млрд руб. относительно 2026-го. О том, насколько реалистична такая динамика и за счет чего она может быть достигнута, рассуждает доцент кафедры финансов и кредита экономического факультета ВГУ, экс-управляющий филиалом банка «Открытие» в Воронеже Валерий Жиров.
— Строить прогнозы после достаточно длительного периода снижения инвестиционной активности сложно. Тем не менее я с осторожным оптимизмом смотрю на ситуацию и считаю, что на относительно небольшой рост инвестиционной активности в Воронеже можно рассчитывать. Основанием для прогноза некоторого подъема может быть и надежда на подвижки в завершении спецоперации. Если в обозримом будущем будут достигнуты основные цели СВО, это будет, как мне кажется, самый важный фактор.
Есть надежда и на то, что снизится ключевая ставка. Ее снижение — в любом случае необходимое условие увеличения инвестиций. Когда бизнесмены говорят о высокой стоимости кредитных ресурсов, особенно долгосрочных, это совершенно правильно. Предприятия, которые продолжают инвестиционную деятельность и берут достаточно дорогие кредиты, выигрывают от снижения стоимости кредитования. Чем ниже будет кредитная ставка в банке, тем лучше. За счет этого у предприятий может увеличиться прибыль, а это всегда один из важнейших источников инвестиций.
В любом случае потребуются новые государственные программы поддержки и льготного кредитования, особенно долгосрочного. Банковские кредиты — один из источников финансирования инвестиций. Для бизнеса важны и собственные средства — чистая прибыль и другие накопления, которые предприятие может направить на развитие.
У нас уже сложилась такая экономическая модель, которая однозначно требует, чтобы государство было готово достаточно много инвестировать. По-другому в России, в том числе в Воронеже, пока не получается. Это связано в том числе с санкциями, которые существенно ограничили доступ к ресурсам прежних зарубежных кредиторов. Ограничения затронули возможности российских компаний привлекать долгосрочные западные кредиты. Позднее условия привлечения такого финансирования стали еще жестче.
Что касается переориентации на восточные страны, там все очень непросто. Там несколько иначе строятся инвестиционные отношения с внешним миром — и в арабских странах, и в Китае. Арабские страны — богатые, располагающие свободным капиталом для инвестиций, но они очень осторожны и очень «завязаны» на западные финансовые рынки. Китай при всей его высокой экономической динамике, которая, безусловно, впечатляет, вряд ли планирует много и очень динамично вкладывать в российскую экономику. Китайские инвесторы тоже весьма осторожны.
Даже если наши дружеские отношения с Китаем будут развиваться, рассчитывать, что Китай полностью заместит те зарубежные инвестиции, которыми мы привыкли пользоваться в нулевые годы, пока не приходится. Поэтому нас по-прежнему на довольно длительный период ждет развитие прежде всего с «опорой на собственные силы». А для этого нужны дальнейшее снижение стоимости кредитов, государственная поддержка предпринимательской активности и поиск новых точек роста.