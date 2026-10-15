Аэропорт Геленджика с начала года принял 300 тысяч пассажиров
Пассажиропоток аэропорта Геленджика с начала 2026 года достиг 300 тыс. человек. Этот показатель превышает результат за весь прошлый год. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани города-курорта.
В полетной программе были задействованы семь авиакомпаний. Основу расписания, как и прежде, составили рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга, также полеты выполнялись из Екатеринбурга, Красноярска, Самары, Тюмени, Казани, Уфы, Сургута и Норильска.
Исполнительный директор ООО «Аэропорт Геленджик» Сергей Дяйкин заявил, что 300 тыс. пассажиров — важный операционный результат для аэропорта. Достичь его удалось несмотря на сложности: частые ограничения работы из-за закрытия воздушного пространства и климатические особенности Геленджика.
«Мы наблюдаем положительную динамику на пути восстановления пассажиропотока до исторических максимумов»,— заявил Сергей Дяйкин.