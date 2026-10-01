Вне зоны доступа
Четыре необычных отеля на юге России, где хочется отключить гаджеты и наслаждаться видами
Гостиница может быть не только местом, где оставляют чемодан между экскурсиями. Иногда ради нее самой стоит построить маршрут: переночевать в домике на дереве или футуристической капсуле, почувствовать себя героем фильма в башне замка или задуматься о своих корнях во время застолья в казачьем курене. Собрали четыре необычных места, где впечатления можно получить не выходя из номера.
Durso Tower
Замок Хогвартс у Черного моря
Готические башни, стрельчатые арки, каменные стены — кажется, что где-то за углом сейчас появится профессор Дамблдор из «Гарри Поттера». Но чтобы попасть в этот замок, не понадобится платформа 9 — достаточно добраться до пригорода Новороссийска, хутора Дюрсо. Внутри отеля — современные номера, а на территории есть ресторан и спа-зона. Получается необычный союз средневековой архитектуры и курортного отдыха.
Что посмотреть рядом: прогуляйтесь по набережной озера Абрау, закажите экскурсию на завод шампанских вин «Абрау-Дюрсо», а затем можно доехать до пляжа Дюрсо, он находится в живописной бухте между лесистыми склонами.
Курень казаков Коротиныx
Казачий дом с комфортом
Это не стилизация под старину, а настоящий казачий дом 1905 года в станице Кочетовской Ростовской области. Тут сохранили атмосферу прежней жизни: традиционную мебель, домашнюю утварь и детали быта. При этом внутри есть современные удобства. Гостей знакомят с историей семьи и угощают блюдами донской кухни. Получается возможность не просто переночевать в необычном месте, а ненадолго оказаться в старой донской станице.
Что посмотреть рядом: пройдитесь по берегу Дона, изучите окрестности станицы и заедьте в Семикаракорск, известный своей керамикой. Сам маршрут по донским станицам уже может стать отдельным путешествием.
LeapRus
Космическая станция на Эльбрусе
Высокогорный приют LeapRus в Кабардино-Балкарии напоминает базу исследователей Марса: цилиндрические модули, похожие на космическую станцию, панорамные окна, лаконичные интерьеры и суровые пейзажи вокруг. Это место для тех, кому обычного горного отеля мало и хочется почувствовать себя участником экспедиции.
Что посмотреть рядом: отправляйтесь на канатной дороге к склонам Эльбруса, прогуляйтесь по поляне Азау и исследуйте окрестности поселка Терскол. Для подготовленных туристов доступны горные маршруты, но восхождения требуют специальной подготовки.
Важно: из-за высокогорного расположения доступность проживания и маршруты до приюта стоит уточнять перед поездкой. От конечной станции канатки в отель доставляют на снегоходе.
«Закан»
Домики на краю цивилизации
Глэмпинг «Закан» спрятался в горах Карачаево-Черкесии, у реки Большая Лаба, вдали от больших дорог и населенных пунктов. Здесь можно переночевать в домике на дереве с подвесными качелями, в деревянном срубе у реки, финском или альпийском домике, подземном жилище или шатре. Вокруг — густой лес, горная река и пик Закан, напоминающий огромный каменный клык.
Но есть нюанс: условия здесь довольно спартанские. Электричество автономное, отопление печное, мобильная связь практически отсутствует, а дорога требует подготовки и иногда внедорожника. Зато это возможность пожить среди гор и на время забыть о городской суете.
Что посмотреть рядом: долину Большой Лабы, горные реки и лесные тропы. Перед поездкой стоит уточнить у хозяев состояние дороги и доступность маршрутов.