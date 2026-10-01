Вне зоны доступа

Гостиница может быть не только местом, где оставляют чемодан между экскурсиями. Иногда ради нее самой стоит построить маршрут: переночевать в домике на дереве или футуристической капсуле, почувствовать себя героем фильма в башне замка или задуматься о своих корнях во время застолья в казачьем курене. Собрали четыре необычных места, где впечатления можно получить не выходя из номера.