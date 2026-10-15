Нижегородские студены собрали 25 дронов для СВО

По словам руководителя инициативной группы Алексея, в проекте в свободное от учебы время участвуют 20 подготовленных сборщиков, и их число растет. «Мы собираем три вида дронов: начали с самого простого и пришли к более серьезным. Сотрудничаем с инновационными предприятиями, берем в сборку их разработки», — рассказал он, добавив, что растет и количество партнеров, которые помогают с комплектующими или обучают студентов. Волонтеры, в свою очередь, предлагают идеи по улучшению характеристик дронов.