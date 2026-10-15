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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Приволжье

Нижегородские студены собрали 25 дронов для СВО

Студенты одного из нижегородских техникумов собирают беспилотники для российских военнослужащих. Учебное заведение уже передало в зону СВО 25 аппаратов, сообщили в АНО «Дом народного единства».

Александр Баранов / Коммерсантъ

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Руководитель АНО Сергей Федоров рассказал, что организация поддержала студенческий проект, предоставив комплектующие для беспилотников.
По словам руководителя инициативной группы Алексея, в проекте в свободное от учебы время участвуют 20 подготовленных сборщиков, и их число растет. «Мы собираем три вида дронов: начали с самого простого и пришли к более серьезным. Сотрудничаем с инновационными предприятиями, берем в сборку их разработки», — рассказал он, добавив, что растет и количество партнеров, которые помогают с комплектующими или обучают студентов. Волонтеры, в свою очередь, предлагают идеи по улучшению характеристик дронов.
Галина Шамберина