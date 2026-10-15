Квартет имени Бородина, «Аренда счастья» и матч «Сочи» — «Локомотив»

В «Киносет Сочи» и «Киносет» (Адлер) покажут еще одну киноновинку «До последнего грамма» — криминальный триллер Падрика Маккинли. Главный герой Мерфи оказывается перед выбором после того, как ему предлагают возможность освободиться из тюрьмы в обмен на участие в опасной операции по контрабанде золота. В дороге ему предстоит взаимодействовать с людьми, которым нельзя доверять, и выяснять, какую цену каждый готов заплатить за свободу. В фильме снялись Итан Хоук и Рассел Кроу.