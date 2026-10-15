Квартет имени Бородина, «Аренда счастья» и матч «Сочи» — «Локомотив»
Куда сходить в Сочи 16, 17 и 18 октября
В выходные жители и гости Сочи смогут услышать камерную музыку в исполнении квартета имени Бородина, посмотреть театральные постановки, а также познакомиться с кинопремьерами. В программе — продолжение истории группы «Руки Вверх!», криминальный триллер «До последнего грамма», хоккейный матч «Сочи» — «Локомотив» и лекция о Джузеппе Верди. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».
17 октября в 18:00 в концертном центре «Сириус» выступит квартет имени Бородина. Коллектив, отметивший 80-летие в 2025 году, остается одним из старейших камерных ансамблей России. В программу вечера вошли произведения Людвига ван Бетховена, Франца Шуберта, Сергея Рахманинова и Александра Бородина.
Стоимость билета — от 750 руб. (6+)
18 октября в 19:00 на сцене Зимнего театра представят спектакль «Аренда счастья». В центре сюжета — успешный, но одинокий человек, который пытается решить проблему отсутствия близких отношений необычным способом: создает себе идеальную семью. Постепенно игра начинает менять его собственную жизнь, а граница между притворством и настоящими чувствами становится все менее очевидной. Театр-постановщик — «Сцена СПб».
Стоимость билета — от 1500 руб. (16+)
17 октября в 12:00 в Зимнем театре покажут музыкальный спектакль «Приключения Буратино». Постановка продолжает историю деревянного мальчика, чьи любопытство, непосредственность и доброта помогают ему проходить через испытания. Театр-постановщик — Шахтинский драматический театр. Режиссер — Захар Комлев.
Стоимость билета — от 1500 руб. (0+)
В «Кино Море Молл», «Киносет Сочи», «Юбилейном» и «Киносет» (Адлер) пройдет премьера фильма «Руки Вверх! 2» (музыка, биография, мелодрама). Новинка возвращает зрителей к истории популярной российской группы спустя три десятилетия. Сергей Жуков вместе с детьми вспоминает молодость, первую любовь, дружбу, семейные отношения и путь к сцене. Режиссер — Алиса Шитикова.
Стоимость билета — от 300 руб. (6+)
В «Киносет Сочи» и «Киносет» (Адлер) покажут еще одну киноновинку «До последнего грамма» — криминальный триллер Падрика Маккинли. Главный герой Мерфи оказывается перед выбором после того, как ему предлагают возможность освободиться из тюрьмы в обмен на участие в опасной операции по контрабанде золота. В дороге ему предстоит взаимодействовать с людьми, которым нельзя доверять, и выяснять, какую цену каждый готов заплатить за свободу. В фильме снялись Итан Хоук и Рассел Кроу.
Стоимость билета — от 400 руб. (16+)
17 октября в 17:00 во дворце спорта «Большой» пройдет хоккейный матч «Сочи» — «Локомотив».
Стоимость билета — от 900 руб. (0+)
18 октября в 17:00 в концертном центре «Сириус» пройдет лекция «Джузеппе Верди: милость к падшим призвал». Встреча посвящена итальянскому композитору, чье творчество стало одним из символов оперного искусства. Разговор о Верди позволит взглянуть на его произведения не только как на музыкальные шедевры, но и как на истории о человеческих страстях, сострадании и нравственном выборе.
Стоимость билета — 500 руб. (6+)