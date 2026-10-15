Cream Soda, «Сумерки» и юбилей «Кубанского казачьего хора»

17 октября в 17:00 в Театре драмы будут демонстрировать спектакль «Театр». Бенефисный спектакль к юбилею заслуженной артистки России Веры Великановой, которая сыграет героиню Джулию Ламберт, поставил режиссер Георгий Цнобиладзе. Зрители знают его по таким работам Театра драмы как «Горгоны» и «12 стульев». В соавторстве с художником Александром Храмцовым, которого также можно узнать по работе над этими двумя постановками, он создал мир театрального закулисья с излюбленным приемом «Театр в театре».