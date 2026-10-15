Cream Soda, «Сумерки» и юбилей «Кубанского казачьего хора»
Куда сходить в Краснодаре 16, 17 и 18 октября
В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье в Краснодаре запланирована насыщенная развлекательная программа. Жители и гости краевой столицы смогут посетить концерты, спектакли и мероприятия на любой вкус. Главные события — в афише «Ъ-Кубань».
16 октября в 19:00 в ДК железнодорожников выступит группа Reflex. Коллектив вместе со своей бессменной солисткой Ириной Нельсон порадует зрителей большим сольным концертом, обещают организаторы. В программе прозвучат песни «Сойти с ума», «Нон-Стоп», «Люблю», «Танцы», «Потому что не было тебя», «Первый раз» и другие хиты.
Стоимость билетов — от 2200 руб. (12+)
16 октября в 19:00 в Центральном концертном зале состоится празднование юбилея Кубанского казачьего хора. Новая духовно-патриотическая программа «Нам — 215 лет!» приурочена к 215-летию рождения старейшего национального коллектива России — хранителя традиций и правопреемника Войскового певческого хора Кубанского казачьего войска и 65-летию профессиональной творческой деятельности художественного руководителя коллектива, народного артиста России, Героя Труда России Виктора Захарченко.
Стоимость билетов — 600 руб. (6+)
17 октября в 18:00 на площадке Кроп Арена выступят две группы отечественного метала — Catharsis и «Черный обелиск». Как сказано в аннотации, две действующие легенды впервые объединились в совместный юбилейный тур.
Стоимость билетов — от 2700 руб. (16+)
18 октября в 20:00 на площадке Порт 219 выступит группа Cream Soda. По словам организаторов, коллектив стоит в авангарде русской танцевальной музыки и готовит к выпуску новый альбом «Истерика».
Стоимость билетов — 3500 руб. (16+)
16 октября в 18:30 в Театре драмы покажут спектакль «Евгений Онегин». Произведение не нуждается в интерпретации, но нуждается в актуализации, в приближении к современному человеку с помощью ясного и коллективного прочтения, в которое актеры будут вовлекать человека по ту сторону сцены, сказано в аннотации.
Стоимость билетов — от 500 руб. (16+)
16 октября в 19:00 во дворце искусств «Премьера» покажут спектакль «Орфей. Шепот в сумерках». Миф об Орфее раскрывается как сюрреалистическое, почти сновидческое пространство, где границы между реальностью и бессознательным стираются. Герой спускается в тьму собственного подсознания, чтобы найти утраченную часть себя — и сталкивается с тем, что невозможно объяснить словами.
Стоимость билетов от 450 руб. (12+)
17 октября в 17:00 в Театре драмы будут демонстрировать спектакль «Театр». Бенефисный спектакль к юбилею заслуженной артистки России Веры Великановой, которая сыграет героиню Джулию Ламберт, поставил режиссер Георгий Цнобиладзе. Зрители знают его по таким работам Театра драмы как «Горгоны» и «12 стульев». В соавторстве с художником Александром Храмцовым, которого также можно узнать по работе над этими двумя постановками, он создал мир театрального закулисья с излюбленным приемом «Театр в театре».
Стоимость билетов — от 400 руб. (18+)
17 октября в 17:00 в Музыкальном театре покажут спектакль «Спартак». Балет А. Хачатуряна, повествующий о восстании гладиаторов и рабов под предводительством фракийца Спартака и разгроме его войсками римского полководца Красса, основан на подлинных событиях истории Рима (I век до н. э.), сказано в описании.
Стоимость билетов — от 600 руб. (12+)
18 октября в 17:00 в Музыкальном театре покажут «Каменный цветок». Балет повествует о судьбе уральского мастера-камнереза Данилы, о стремлении художника проникнуть в сокровенные тайны природы, и ради этого готового пожертвовать всем на свете. Данила хочет познать секрет красоты камня и «полную его силу показать».
Стоимость билетов — от 600 руб. (12+)
18 октября в 18:00 в Театре драмы покажут «Анну Каренину». Для режиссера история великосветской дамы, бросившейся под паровоз — прежде всего, попытка пристальнее вглядеться в человека и понять его природу. На сцене зритель увидит только главных героев романа. Спектакль расскажет о любви, устройстве семьи, измене и правде, которая вдруг становится тяжким бременем для человека.
Стоимость билетов — от 500 руб. (18+)
В краснодарских кинотеатрах продолжается показ кинофильма «Сумерки. Сага. Новолуние». Это вторая часть истории о Белле, Эдварде, оборотнях и клане вампиров. По сюжету, Белла Свон мучительно переживает исчезновение Эдварда и безуспешно ищет забвения в дружбе с мальчишкой-индейцем Джейкобом Блэком. Она даже не подозревает, что ее лучший друг — порождение еще одного «народа Тьмы». Народа куда более жестокого и опасного, чем аристократы-вампиры…
Стоимость билетов — от 510 рублей. (18+)
Также в кинозалах города показывают ленту «Романовы: преданность и предательство». Это история о заключительных годах жизни последнего российского императора Николая II, о его жене императрице Александре, дочерях — великих княжнах Ольге, Татьяне, Марии и Анастасии, сыне цесаревиче Алексее, а также его брате Михаиле Александровиче. Любовь и преданность близких сопровождали Николая в годы самых тяжелых испытаний, но они не смогли уберечь от предательства.
Стоимость билетов — от 500 рублей. (18+)
Продолжается показ триллера «Вышка 2». После смерти сестры Джакс Хантер пытается справиться с утратой и неожиданно сближается с ее смелой подругой Люс. Вместе они отправляются в Таиланд, где решаются пройти опасный маршрут на горе Кван. Но путешествие превращается в борьбу за выживание, когда девушки оказываются в ловушке над пропастью.
Стоимость билетов — от 640 руб. (16+)
16 октября с 10:00 в Художественном музее им. Коваленко откроется экспозиция «Русское искусство XVI — начала XX веков». Постоянная экспозиция начинается двумя мемориальными залами, посвященными жизни и деятельности основателя Екатеринодарской картинной галереи Ф.А. Коваленко и заведующего музеем с 1925 по 1931 год Р.К. Войцика.
Стоимость билетов — от 50 руб. (0+)
Также 16 октября с 10:00 в Oz Молл откроется книжный фестиваль «Книги на Юге». Это первый краснодарский фестиваль проекта «Читающая Россия»: ярмарка с 80 издательствами, новинки, встречи и события. Вход на все события свободный.