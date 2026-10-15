В Анапе по договорам КРТ планируют построить 5 школ и 16 детсадов
В Анапе в рамках девяти договоров о комплексном развитии территорий (КРТ) планируется построить пять школ общей вместимостью более 6 тыс. учеников и 16 детских садов на 4,1 тыс. мест. Соглашения также предусматривают создание медицинских учреждений, спортивных объектов и другой социальной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.
Помимо образовательных учреждений, проекты КРТ включают строительство поликлиник, кабинетов врачей общей практики, домов культуры, почтовых отделений и пунктов полиции. Комплексный подход предполагает развитие территорий с одновременным созданием объектов, необходимых для обслуживания жителей.
Часть предусмотренной инфраструктуры уже введена в эксплуатацию. В Анапе построены здание Росгвардии и Дворец бракосочетания. В селе Сукко открыта амбулатория врача общей практики, в селе Витязево — отделение полиции. Кроме того, в рамках развития социальной инфраструктуры проведен капитальный ремонт родильного дома.
В настоящее время в рамках договоров КРТ ведется строительство трех школ общей вместимостью 3,425 тыс. учеников и четырех детских садов на 910 мест. Как отметили в мэрии, действующие проекты предусматривают создание новых мест в образовательных учреждениях, что позволит расширить инфраструктуру для семей с детьми.
Механизм комплексного развития территорий предполагает согласованное планирование жилой застройки и социальных объектов. Это позволяет учитывать потребности населения при освоении новых участков и формировании городской среды. Для Анапы, где реализуются проекты жилищного строительства и развития туристической инфраструктуры, развитие социальной сферы остается одним из направлений городской политики.
Параллельно в городе реализуются 25 инвестиционных проектов с общим объемом вложений более 250 млрд руб. Из них 21 проект относится к санаторно-курортной сфере, а совокупный объем инвестиций в этом направлении превышает 210 млрд руб. По данным администрации, реализация всех проектов позволит создать более 17 тыс. рабочих мест.
Глава Анапы Светлана Маслова заявила, что муниципальные власти намерены оказывать содействие бизнесу на всех этапах реализации инвестиционных проектов. По ее словам, развитие курортной инфраструктуры должно способствовать повышению привлекательности города и его социально-экономическому развитию.
В Анапе в рамках девяти договоров о комплексном развитии территорий (КРТ) планируется построить пять школ общей вместимостью более 6 тыс. учеников и 16 детских садов на 4,1 тыс. мест. Соглашения также предусматривают создание медицинских учреждений, спортивных объектов и другой социальной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.
Помимо образовательных учреждений, проекты КРТ включают строительство поликлиник, кабинетов врачей общей практики, домов культуры, почтовых отделений и пунктов полиции. Комплексный подход предполагает развитие территорий с одновременным созданием объектов, необходимых для обслуживания жителей.
Часть предусмотренной инфраструктуры уже введена в эксплуатацию. В Анапе построены здание Росгвардии и Дворец бракосочетания. В селе Сукко открыта амбулатория врача общей практики, в селе Витязево — отделение полиции. Кроме того, в рамках развития социальной инфраструктуры проведен капитальный ремонт родильного дома.
В настоящее время в рамках договоров КРТ ведется строительство трех школ общей вместимостью 3,425 тыс. учеников и четырех детских садов на 910 мест. Как отметили в мэрии, действующие проекты предусматривают создание новых мест в образовательных учреждениях, что позволит расширить инфраструктуру для семей с детьми.
Механизм комплексного развития территорий предполагает согласованное планирование жилой застройки и социальных объектов. Это позволяет учитывать потребности населения при освоении новых участков и формировании городской среды. Для Анапы, где реализуются проекты жилищного строительства и развития туристической инфраструктуры, развитие социальной сферы остается одним из направлений городской политики.
Параллельно в городе реализуются 25 инвестиционных проектов с общим объемом вложений более 250 млрд руб. Из них 21 проект относится к санаторно-курортной сфере, а совокупный объем инвестиций в этом направлении превышает 210 млрд руб. По данным администрации, реализация всех проектов позволит создать более 17 тыс. рабочих мест.