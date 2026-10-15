В Анапе по договорам КРТ планируют построить 5 школ и 16 детсадов

В Анапе в рамках девяти договоров о комплексном развитии территорий (КРТ) планируется построить пять школ общей вместимостью более 6 тыс. учеников и 16 детских садов на 4,1 тыс. мест. Соглашения также предусматривают создание медицинских учреждений, спортивных объектов и другой социальной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.