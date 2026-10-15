Калининградская и Нижегородская области получат 1,6 млрд на экологичный транспорт
Распоряжение подписал Михаил Мишустин
Правительство России направит более 1,6 млрд руб. на закупку общественного транспорта для Калининградской и Нижегородской областей. Распоряжения о выделении средств из резервного фонда кабмина подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.
Калининградская область получит не менее 44 автобусов большого класса на газомоторном топливе для работы на регулярных маршрутах. По данным кабмина, это должно повысить надежность перевозок и снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. В 2024-2025 годах региону также выделили более 918 млн руб. на закупку троллейбусов.
Для Нижегородской области приобретут не менее 38 троллейбусов с увеличенным запасом автономного хода. Технику закупят у российского производителя на условиях финансового лизинга.
«Поставки отечественной техники современных классов должны состояться уже в ближайшие месяцы. Прошу глав субъектов держать на контроле соблюдение всех установленных требований и сроков»,— заявил господин Мишустин на заседании правительства 15 октября.