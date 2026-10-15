Калининградская и Нижегородская области получат 1,6 млрд на экологичный транспорт

Калининградская область получит не менее 44 автобусов большого класса на газомоторном топливе для работы на регулярных маршрутах. По данным кабмина, это должно повысить надежность перевозок и снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. В 2024-2025 годах региону также выделили более 918 млн руб. на закупку троллейбусов.