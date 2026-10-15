Нападающий «Локомотива» Денис Алексеев покинул список травмированных
Ярославский «Локомотив» вывел нападающего Дениса Алексеева из списка травмированных перед гостевым матчем регулярного чемпионата КХЛ с череповецкой «Северсталью». Форвард получил травму 27 сентября в игре с новосибирской «Сибирью», сообщает КХЛ.
Алексеев пропустил три матча: против казанского «Ак Барса» и две встречи с минским «Динамо». В текущем регулярном чемпионате нападающий провел за ярославскую команду десять матчей, в которых отдал три результативные передачи.
В списке травмированных «Локомотива» остаются еще два нападающих — Данил Романцев и Максим Березкин.
Матч «Северсталь» — «Локомотив» пройдет 15 октября в Череповце. Начало встречи запланировано на 19:00 мск.
Напомним, ранее Денис Алексеев получил травму по ходу матча против «Сибири» 27 сентября. Данил Романцев тот матч вовсе пропустил, когда он получил травму — неизвестно. Еще один нападающий — Максим Березкин — находится в лазарете после 8 сентября. В тот день он травмировал ногу во время игры против «Шанхайских драконов».