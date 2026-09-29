Двух нападающих «Локомотива» включили в список травмированных

Форварды Денис Алексеев и Данил Романцев включены в список травмированных ярославского ХК «Локомотив». Соответствующая информация отражена на сайте КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Алексеев

Фото: ХК «Локомотив» Денис Алексеев

Фото: ХК «Локомотив»

Денис Алексеев получил травму по ходу матча против «Сибири» 27 сентября. Данил Романцев тот матч вовсе пропустил, когда он получил травму — неизвестно. Еще один нападающий — Максим Березкин — находится в лазарете после 8 сентября. В тот день он травмировал ногу во время игры против «Шанхайских драконов».

При этом, как и ожидалось, из списка травмированных исключен форвард Артур Каюмов, который находился там с начала сезона. Ранее наставник «Локомотива» Дмитрий Квартальнов сообщал, что Каюмов может сыграть уже в ближайшем матче — против «Сибири» 30 сентября.

Алла Чижова