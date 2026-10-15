Пентагону нужно $50 млрд на создание миллионов беспилотников
Пентагон намерен запросить у Конгресса внебюджетные $50 млрд на экстренную закупку беспилотников. На эти деньги военные намерены в кратчайшие сроки получить сотни тысяч БПЛА. Причина такой спешки проста: опыт конфликтов на Украине и Ближнем Востоке показал, что прежняя военная стратегия устарела. Вместо штучной хайтек-техники за миллиарды долларов исход боя теперь решают миллионы дешевых дронов.
Выступая на собрании Ассоциации армии США (частная НКО, выполняющая функции профессионального объединения), глава Пентагона Пит Хегсет назвал запрашиваемые $50 млрд на создание БПЛА «инвестицией целого поколения». По его словам, ведомство берет курс на максимальное удешевление и массовость вооружений. «Уже в этом году речь пойдет о сотнях тысяч ударных систем однократного применения, а в ближайшие годы — о миллионах. Таких темпов наше ведомство еще никогда не видело»,— заявил Хегсет. Он подчеркнул, что закупками и внедрением робототехники и ИИ теперь должны заниматься специалисты прямо на передовой, чтобы адаптировать технологии «на лету».
Сумма в $50 млрд в планах Пентагона изначально не фигурировала, это отдельный, экстренный пакет. Дело в том, что еще весной в базовом бюджете на 2027 год Белый дом уже заложил $53,6 млрд на программу «Доминирование в сфере беспилотных систем». Но те миллиарды расписаны на плановые закупки, ПВО, логистику и ИИ. Новый же запрос — это попытка добиться экстренного финансирования проекта по созданию армии дронов до ноябрьских выборов в Конгресс, где расклад сил может сильно измениться. А значит, у республиканцев осталось лишь две недели, чтобы провести решение через обе палаты.