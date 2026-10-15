Пентагону нужно $50 млрд на создание миллионов беспилотников

Сумма в $50 млрд в планах Пентагона изначально не фигурировала, это отдельный, экстренный пакет. Дело в том, что еще весной в базовом бюджете на 2027 год Белый дом уже заложил $53,6 млрд на программу «Доминирование в сфере беспилотных систем». Но те миллиарды расписаны на плановые закупки, ПВО, логистику и ИИ. Новый же запрос — это попытка добиться экстренного финансирования проекта по созданию армии дронов до ноябрьских выборов в Конгресс, где расклад сил может сильно измениться. А значит, у республиканцев осталось лишь две недели, чтобы провести решение через обе палаты.