В Крыму открыли первый в России агрокласс по эфиромасличным культурам
В школе села Чайкино Симферопольского района открыли первый в России профильный агрокласс, где школьники будут углубленно изучать эфиромасличные культуры. Об этом сообщила пресс-служба компании «Крымская Роза».
Агрокласс «Технологии ароматов» открыт по республиканской программе «Предпрофессиональное образование». Кабинет оснащен специализированным оборудованием для внеурочной деятельности. Занятия будут вести преподаватели Агротехнологической академии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского.
Школьники освоят технологии возделывания эфиромасличных культур, их переработки и получения сырья для производства косметики и ароматов. Они получат не только теорию, но и практические навыки.
По словам министра сельского хозяйства Республики Крым Дениса Кратюка, класс узкоспециализированный, его аналогов в России нет, поскольку тематика связана именно с Крымом, где начались выращивание и переработка эфиромасличных культур в стране. Школу в Чайкино выбрали потому, что там находятся производственные мощности компании «Крымская Роза», работающей с 1930 года. Компания выступила соинвестором проекта.
Министр добавил, что открытие специализированных агроклассов продолжится и в других районах Крыма, каждый будет посвящен отдельной отрасли сельского хозяйства. По его мнению, готовить кадры для АПК необходимо с детства.
Генеральный директор «Крымской Розы» Иван Гладун рассказал, что в школе уже построена теплица, где дети будут выращивать эфиромасличные растения, прежде всего лаванду и крымскую розу. На оборудовании в агроклассе из собранного сырья будут проводить первичную переработку, получать гидролат и эфирные масла. Из этих продуктов школьники смогут сами изготовить крема и шампуни, чтобы освоить полный цикл профессии.