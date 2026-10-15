В Крыму открыли первый в России агрокласс по эфиромасличным культурам

Генеральный директор «Крымской Розы» Иван Гладун рассказал, что в школе уже построена теплица, где дети будут выращивать эфиромасличные растения, прежде всего лаванду и крымскую розу. На оборудовании в агроклассе из собранного сырья будут проводить первичную переработку, получать гидролат и эфирные масла. Из этих продуктов школьники смогут сами изготовить крема и шампуни, чтобы освоить полный цикл профессии.