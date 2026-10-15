Главное на рынке недвижимости к утру 15 октября

Девелопер Element согласовал строительство жилого комплекса на Перовской улице в Новогиреево, где раньше находился Перовский завод торгового машиностроения. Общая площадь проекта составит 102 тыс. кв. м., в нем будет 992 квартиры. Комплекс будет построен на двух участках общей площадью 2,6 гектара по адресам: Перовская улица, вл. 66 и 71, которые девелопер приобрел в 2024 году.