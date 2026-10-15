Главное на рынке недвижимости к утру 15 октября
Один из региональных активов ГК «Самолет» перешел Glorax
ГК «Самолет» избавляется от региональных площадок. Входящая в группу компания «Самолет-регионы» продала фирму «СЗ «Проект-72» девелоперу Glorax. Структура сделки не раскрывается, сумма неизвестна. «СЗ «Проект-72» зарегистрирована в Мурманске.
Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство жилой башни высотой 450 м, которая станет самой высокой в России. Здание в 95 надземных и 5 подземных этажей появится в районе «Сити-2». Проект представляет собой многофункциональный комплекс рассчитанный на 1 018 элитных квартир, треть из которых будет иметь открытые террасы.
Компания «Кватра инвест», одним из совладельцев которой выступает бывший член совета директоров Московской инвестиционной строительной компании (МИСК) Дмитрий Давыдов, будет участвовать в развитии аналога «Москвы-сити» в Коммунарке. «Кварта инвест», как пишет Telegram-канал Filatoff Inc., стала единоличным владельцем ООО «СЗ «Коммунарка 26», на балансе которого находится 0,29 га. На этой территории можно возвести общественно-деловой центр на 60 400 кв. м.
Власти Москвы согласовали девелоперу «Мангазея» строительство крупного офисного комплекса общей площадью более 130 тыс. кв. м в проезде Стройкомбината в районе Очаково-Матвеевское. Комплекс из двух разновысотных асимметричных башен возведут на участке площадью 1,2 га напротив станции МЦД «Очаково». Помимо офисов, в нем разместятся объекты инфраструктуры.
Девелопер Element согласовал строительство жилого комплекса на Перовской улице в Новогиреево, где раньше находился Перовский завод торгового машиностроения. Общая площадь проекта составит 102 тыс. кв. м., в нем будет 992 квартиры. Комплекс будет построен на двух участках общей площадью 2,6 гектара по адресам: Перовская улица, вл. 66 и 71, которые девелопер приобрел в 2024 году.