В Перми можно оплатить проезд в транспорте с помощью мессенджера MAX
В Перми разработали бота для оплаты проезда в мессенджере MAX. Он является облегченной версией приложения «Пермский транспорт». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Оплата проезда доступна как с помощью виртуальной транспортной карты, так и с привязанного СБП-счета. Также в боте реализованы функция привязки транспортных карт и их пополнения. «Если пассажир уже имеет аккаунт в приложении «Пермский транспорт», привязанный к номеру мобильного телефона, бот синхронизирует данные о имеющихся тарифах. То есть проездные или средства на виртуальной транспортной карте будут доступны в боте. Если же аккаунта нет, он будет автоматически создан прямо в боте», — рассказали в городском департаменте транспорта.
Отдельной функцией будет возможность постоплаты проезда для тех пассажиров, кто забыл это сделать. Пассажир сможет выбрать необходимый маршрут и оплатить уже совершенную на нем поездку без привязки к транспортному средству. При этом билет после постоплаты не будет служить подтверждением оплаты проезда контролеру или административной комиссии.