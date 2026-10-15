В Перми можно оплатить проезд в транспорте с помощью мессенджера MAX

Оплата проезда доступна как с помощью виртуальной транспортной карты, так и с привязанного СБП-счета. Также в боте реализованы функция привязки транспортных карт и их пополнения. «Если пассажир уже имеет аккаунт в приложении «Пермский транспорт», привязанный к номеру мобильного телефона, бот синхронизирует данные о имеющихся тарифах. То есть проездные или средства на виртуальной транспортной карте будут доступны в боте. Если же аккаунта нет, он будет автоматически создан прямо в боте», — рассказали в городском департаменте транспорта.