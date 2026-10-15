В Петербурге с 17 октября ограничат движение на шести участках дорог
В Санкт-Петербурге с 17 октября введут ограничения движения транспорта на нескольких улицах и шоссе в связи с дорожными работами, строительством инженерных сетей и установкой временных ограждений. Об этом сообщила пресс-служба государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).
В Выборгском районе движение ограничат на Гренадерской улице от Выборгской набережной до Лесного проспекта. Ограничения будут действовать 17 октября, с 19 по 20 октября и с 23 октября по 5 ноября.
В Колпине с 17 по 18 октября закроют движение по проспекту Ленина от улицы Коммуны до Советского бульвара. В Красногвардейском районе сквозной проезд по Таллинской улице в створе Новочеркасского проспекта будет закрыт 17 и 18 октября, а также 8 ноября.
В Петроградском районе с 17 октября 2026 года по 13 мая 2029 года ограничат движение по Средней Колтовской улице от Корпусной до Петергофской улицы, а также по Петергофской улице от Средней Колтовской до Малой Зелениной улицы.
В Приморском районе с 17 по 31 октября ограничения введут на перекрестке проспектов Испытателей и Коломяжского. В Пушкинском районе с 17 октября по 11 ноября ограничат движение по Пулковскому шоссе от Рехколовского шоссе до дома № 71.
Актуальная информация об ограничениях движения доступна на карте ГАТИ. Инспекция рекомендует водителям заранее планировать маршруты с учетом дорожных работ.