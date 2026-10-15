В Петербурге с 17 октября ограничат движение на шести участках дорог

В Колпине с 17 по 18 октября закроют движение по проспекту Ленина от улицы Коммуны до Советского бульвара. В Красногвардейском районе сквозной проезд по Таллинской улице в створе Новочеркасского проспекта будет закрыт 17 и 18 октября, а также 8 ноября.