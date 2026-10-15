В Таганроге до конца недели планируют завершить подготовку к отопительному сезону
В Таганроге к отопительному сезону подготовили 1,08 тыс. из 1,082 тыс. многоквартирных домов и 74 из 76 котельных. Завершить работы на оставшихся объектах планируется до конца недели. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
По ее словам, все школы, детские сады и больницы готовы к зиме. Среди объектов, на которых продолжаются работы, — котельная, обеспечивающая теплом Таганрогский театр имени А. П. Чехова. Ее подготовку рассчитывают завершить до конца недели.
Вторая котельная предназначена для Военного городка. Новая блочно-модульная установка должна обеспечить теплом 30 многоквартирных домов. На ее приобретение и монтаж направили 99 млн руб. из областного и местного бюджетов. Подрядчик приступил к работам в июле, сейчас ведется монтаж оборудования. Власти рассчитывают запустить объект до начала отопительного периода.
Проверки Ростехнадзора прошли девять теплоснабжающих организаций. Четыре из них устранили выявленные замечания и получили паспорта готовности. Еще три организации должны пройти повторную проверку с 19 по 23 октября, для двух оставшихся срок устранения нарушений установлен до 25 октября.
Кроме того, к запуску подготовили четыре подвальные котельные, вынесенные за пределы жилых домов. Работы по благоустройству на этих объектах завершены.
Согласно действующим правилам, отопление в домах с централизованным теплоснабжением должны включить не позднее дня, следующего за завершением пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха держится ниже +8 градусов.