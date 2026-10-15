В Таганроге до конца недели планируют завершить подготовку к отопительному сезону

Проверки Ростехнадзора прошли девять теплоснабжающих организаций. Четыре из них устранили выявленные замечания и получили паспорта готовности. Еще три организации должны пройти повторную проверку с 19 по 23 октября, для двух оставшихся срок устранения нарушений установлен до 25 октября.