Жительницу Новороссийска подозревают в участии в деятельности экстремистской организации
В Новороссийске возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в участии в деятельности экстремистской организации. Дело расследует следственный отдел по городу Новороссийску СУ СКР по Краснодарскому краю по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ.
По версии следствия, с августа 2022 года по апрель 2023 года женщина вступила в организацию, запрещенную на территории России. Позднее она получила от нее электронный бланк для подготовки заявлений в органы государственной и муниципальной власти и изготовила с его помощью соответствующие документы.
Как полагает следствие, в декабре 2025 года и августе 2026 года подозреваемая подала заявления в правоохранительные органы и муниципальные структуры, тем самым продолжив деятельность запрещенной организации.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Следователи проводят необходимые действия для установления обстоятельств произошедшего и сбора доказательств.