Жительницу Новороссийска подозревают в участии в деятельности экстремистской организации

По версии следствия, с августа 2022 года по апрель 2023 года женщина вступила в организацию, запрещенную на территории России. Позднее она получила от нее электронный бланк для подготовки заявлений в органы государственной и муниципальной власти и изготовила с его помощью соответствующие документы.