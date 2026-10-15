В Челябинске начали строить четвертый тоннель метротрамвая

В 2026 году это уже четвертый по счету тоннель, возводимый для метротрамвая. Протяженность подземных выработок для строительства левого тоннеля составит 1,2 тыс. м. Тоннелепроходческому механизированному комплексу «Таисия» на глубине от 10 до 43 м предстоит смонтировать почти 16 тыс. т железобетонных конструкций и разработать порядка 40 тыс. кубометров грунта.