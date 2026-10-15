В Кургане гражданку будут судить за мошенничество при продаже турпутевок

По версии следствия, в 2024–2025 годах туроператор обманывала граждан и якобы бронировала для них путевки в санатории. Перечисленные за услуги деньги она тратила на личные нужды. От действий жительницы Екатеринбурга пострадали 38 человек. Ущерб составил 3 млн руб.