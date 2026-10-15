В Кургане гражданку будут судить за мошенничество при продаже турпутевок
Прокуратура Курганской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Екатеринбурга. Ее обвиняют в мошенничестве при продаже туристических путевок (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, в 2024–2025 годах туроператор обманывала граждан и якобы бронировала для них путевки в санатории. Перечисленные за услуги деньги она тратила на личные нужды. От действий жительницы Екатеринбурга пострадали 38 человек. Ущерб составил 3 млн руб.
Во время следствия часть средств фигурантка возместила потерпевшим. На ее автомобили наложен арест. Материалы уголовного дела направлены в Курганский городской суд для рассмотрения по существу.