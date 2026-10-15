В Самарскую губернскую думу внесен проект областного бюджета на 2027-2029 годы
Заместитель председателя правительства — министр финансов Самарской области Ольга Собещанская представила законопроект регионального бюджета на 2027-2029 годы председателю Самарской губернской думы Екатерине Кузьмичевой. Об этом сообщает министерство финансов Самарской области.
Планируется, что в 2027 году доходы составят 309,3 млрд руб., расходы — 320,7 млрд руб. По прогнозам, дефицит сократится с 11,3 млрд руб. в 2027 году до 2 млрд руб. в 2028 году.
За три года доходы ожидаются в размере 976,5 млрд руб., расходы — 989,9 млрд руб. Детский бюджет запланирован в размере 84,7 млрд руб., национальные проекты — 32,6 млрд руб., поддержка отдельных категорий граждан — 36,6 млрд руб. Отдельный блок — меры поддержки участников СВО и членов их семей: прямые выплаты, жилищные и медицинские меры, транспортные льготы, поддержка детей.