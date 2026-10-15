В Белгородской области у экс-замглавы минпрома изъяли квартиру за 8 млн рублей
Прокуратура Белгородской области проверила соблюдение антикоррупционного законодательства экс-заместителем начальника отдела промышленности, развития экспорта и финансового оздоровления предприятий департамента промышленности и предпринимательства министерства экономического развития и промышленности региона и изъяла квартиру. Об этом сообщили на сайте ведомства. По данным источника «Ъ-Черноземье», речь идет о Кристине Шепель.
В ходе проверки, в рамках которой изучались декларации чиновницы, установлен факт приобретения квартиры в Красногорском городском округе Московской области стоимостью более 8 млн руб. Законность полученных доходов подтверждена не была. Как уточнили в прокуратуре «Ъ-Черноземье», уголовное дело не возбуждалось — разбирательство проходило в рамках проверки законности расходования средств.
Прокуратура направила в суд иск об обращении имущества в доход Российской Федерации. «У нас было две инстанции судебных: первая и вторая. И первая инстанция нас поддержала, Свердловский районный суд вынес решение, бывшая чиновница его обжаловала, и во второй инстанции Белгородский областной суд оставил в силе это решение»,— поделились в прокуратуре.
В ноябре 2023 года госпожа Шепель упоминалась в новостях региона как консультант отдела промышленности министерства, а в октябре 2024 года — уже как заместитель начальника отдела промышленности