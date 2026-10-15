В Белгородской области у экс-замглавы минпрома изъяли квартиру за 8 млн рублей

Прокуратура направила в суд иск об обращении имущества в доход Российской Федерации. «У нас было две инстанции судебных: первая и вторая. И первая инстанция нас поддержала, Свердловский районный суд вынес решение, бывшая чиновница его обжаловала, и во второй инстанции Белгородский областной суд оставил в силе это решение»,— поделились в прокуратуре.