Жители согласились на проект развития территории около Канавинского рынка

Собственники жилья во всех 10 неаварийных домах планируемого проекта комплексного развития территории (КРТ) недалеко от Канавинского рынка согласились на участие в проекте, сообщили в министерстве градразвития Нижегородской области. Эти дома снесут, как и один аварийный, согласие жильцов которого по закону не требуется. Всего планируется расселить 118 человек.