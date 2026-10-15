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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Приволжье

Жители согласились на проект развития территории около Канавинского рынка

Собственники жилья во всех 10 неаварийных домах планируемого проекта комплексного развития территории (КРТ) недалеко от Канавинского рынка согласились на участие в проекте, сообщили в министерстве градразвития Нижегородской области. Эти дома снесут, как и один аварийный, согласие жильцов которого по закону не требуется. Всего планируется расселить 118 человек.

Минград Нижегородской области

Как писал «Ъ-Приволжье», проект КРТ в границах улиц Бориса Рутковского, Николая Пахомова, Анатолия Григорьева, Июльских дней, Октябрьской Революции и Чкалова охватывает 2,23 га. Под снос попадают 30 объектов недвижимости, включая деревянное здание библиотеки на Чкалова, 27.
После освобождения площадки там хотят построить многоквартирные дома высотой до 18 этажей и детский сад на 120 мест. Кроме того, инвестор должен будет реконструировать котельную и теплосети на территории квартала.
Вскоре минград объявит торги на определение инвестора для реализации проекта.
Галина Шамберина