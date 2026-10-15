Жители согласились на проект развития территории около Канавинского рынка
Собственники жилья во всех 10 неаварийных домах планируемого проекта комплексного развития территории (КРТ) недалеко от Канавинского рынка согласились на участие в проекте, сообщили в министерстве градразвития Нижегородской области. Эти дома снесут, как и один аварийный, согласие жильцов которого по закону не требуется. Всего планируется расселить 118 человек.
Как писал «Ъ-Приволжье», проект КРТ в границах улиц Бориса Рутковского, Николая Пахомова, Анатолия Григорьева, Июльских дней, Октябрьской Революции и Чкалова охватывает 2,23 га. Под снос попадают 30 объектов недвижимости, включая деревянное здание библиотеки на Чкалова, 27.
После освобождения площадки там хотят построить многоквартирные дома высотой до 18 этажей и детский сад на 120 мест. Кроме того, инвестор должен будет реконструировать котельную и теплосети на территории квартала.
Вскоре минград объявит торги на определение инвестора для реализации проекта.