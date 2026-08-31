Библиотеку и 11 домов хотят снести для развития территории у Канавинского рынка

Правительство Нижегородской области утвердило проект комплексного развития территории (КРТ) жилой застройки в границах улиц Бориса Рутковского, Николая Пахомова, Анатолия Григорьева, Июльских Дней, Октябрьской Революции и Чкалова в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Проект поделен на четыре контура и охватывает 2,23 га площади в районе рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мастер-план проекта комплексного развития территории в районе улицы Чкалова

Фото: Минград Нижегородской области Мастер-план проекта комплексного развития территории в районе улицы Чкалова

Фото: Минград Нижегородской области

В зону реализации проекта попадает 30 объектов недвижимости, которые снесут или уже снесли. Среди них четыре аварийных дома: №3 по улице Обухова, №№14, 23 и 29 по улице Чкалова. Последние три уже снесли. Еще 10 многоквартирных и частных домов аварийными не признаны, но соответствуют критериям КРТ. Владельцы помещений этих домов будут сами решать, участвовать им в проекте или нет. Это дома по улице Вольской (№2), Обухова (№5 и №10) и Чкалова (№12, 16, 18, 19, 20, 22, 25а).

Кроме того, под снос попадают нежилые здания и строения на улице Витебской, Обухова, Рутковского, Чкалова. Среди них деревянное здание библиотеки на Чкалова, 27.

После освобождения участков на них планируют построить несколько многоквартирных домов высотой до 18 этажей и детский сад на 120 мест. Их общая площадь составит 47,3 тыс. кв. м, жилая — 31,4 тыс. Предельный срок реализации проекта — семь лет.

Инвестора будут искать на торгах. Как писал «Ъ-Приволжье», эту площадку планировали выставить на торги в 2025 году, на тот момент начальная стоимость права реализации проекта оценивалась в 8 млн руб.

Галина Шамберина