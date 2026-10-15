В Петербурге расширят программу капремонта на 2027 год

«Мы стараемся с жилищным комитетом — и фонд, и комитет видят взносы, видят выполнение программы. А это очень важно, чтобы люди, которые платят за капитальный ремонт, видели, что все меняется. Когда мы приходим на капитальный ремонт, мы действительно это делаем»,— сказал Леонид Вишневский.