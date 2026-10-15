В Петербурге расширят программу капремонта на 2027 год
В Санкт-Петербурге в 2027 году планируют расширить программу капитального ремонта многоквартирных домов. Увеличить намерены как количество видов работ, так и общую стоимость программы. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта Петербурга Леонид Вишневский.
По его словам, программу формирует жилищный комитет, а фонд взаимодействует с ведомством, чтобы обеспечить выполнение запланированных работ и наглядный результат для жителей, которые регулярно платят взносы на капитальный ремонт.
«Мы стараемся с жилищным комитетом — и фонд, и комитет видят взносы, видят выполнение программы. А это очень важно, чтобы люди, которые платят за капитальный ремонт, видели, что все меняется. Когда мы приходим на капитальный ремонт, мы действительно это делаем»,— сказал Леонид Вишневский.
Сейчас программа включает 13 видов работ. Как отметил руководитель фонда, специалисты готовы подключаться к решению проблемных вопросов жителей даже в тех случаях, когда организация еще не выступает заказчиком работ.
Если возникают сомнения в техническом состоянии объекта, сотрудники фонда обращаются в районный жилищный комитет, чтобы организовать его оценку.