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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

Три БПЛА сбили над Севастополем

Над территорией Севастополя ликвидировали три беспилотника. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную атаку со стороны ВСУ. Пострадавших и погибших в результате налета нет. Повреждений инфраструктуры не зафиксировано.
«Напоминаю: если вы обнаружили обломки или целый БПЛА, не подходите к таким находкам и сразу звоните в 112. Доверяйте только официальной информации», — отметил глава Севастополя.
Алина Зорина