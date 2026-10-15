Три БПЛА сбили над Севастополем
Над территорией Севастополя ликвидировали три беспилотника. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную атаку со стороны ВСУ. Пострадавших и погибших в результате налета нет. Повреждений инфраструктуры не зафиксировано.
«Напоминаю: если вы обнаружили обломки или целый БПЛА, не подходите к таким находкам и сразу звоните в 112. Доверяйте только официальной информации», — отметил глава Севастополя.