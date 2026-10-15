На Кубани начался ремонт участка трассы «Краснодар — Ейск»
В Каневском районе начался ремонт участка региональной трассы «Краснодар — Ейск» с 130-го по 137-й км. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
По словам вице-губернатора Кубани Евгения Пергуна, в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», входящего в нацпроект, уже отремонтировали и ввели в эксплуатацию около 40 км дорог.
«Благодаря федеральной поддержке мы строим и обновляем региональные дороги, реконструируем путепроводы, запускаем обходы крупных населенных пунктов, чтобы убрать транзитный трафик из жилых кварталов», — приводят в сообщении слова господина Пергуна.