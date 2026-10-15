В Екатеринбурге задержали подростка по подозрению в поджоге двух машин МВД

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подросток получил касательное ранение, госпитализация ему не потребовалась. По его словам, задержанный учится на первом курсе колледжа, ранее состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних за курение в школе. Кроме учебы в последнее время он подрабатывал курьером в кафе по доставке роллов. По словам полковника, юноша уже дает показания сыщикам и следователям.