В Екатеринбурге задержали подростка по подозрению в поджоге двух машин МВД
В Екатеринбурге задержали подростка, подозреваемого в поджоге двух автомобилей полиции. В отношении несовершеннолетнего возбудили уголовное дело о диверсии (п. «а», «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ), сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
По версии следствия, в ночь на 15 октября подросток по заданию кураторов, с которыми переписывался в интернете, поджег два служебных автомобиля. Его действия пресек сотрудник полиции, применивший табельное оружие.
Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подросток получил касательное ранение, госпитализация ему не потребовалась. По его словам, задержанный учится на первом курсе колледжа, ранее состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних за курение в школе. Кроме учебы в последнее время он подрабатывал курьером в кафе по доставке роллов. По словам полковника, юноша уже дает показания сыщикам и следователям.
«Подозреваемый в совершении поджога служебных транспортных средств ОП №3 УМВД по Екатеринбургу был обнаружен сотрудниками полиции на месте преступления. По одной из отрабатываемых версий молодой человек пошел на преступление под воздействием мошенников, но проверяются и другие версии. Более подробные и точные обстоятельства криминального эпизода, равно как и причиненный отделу полиции материальный ущерб, устанавливаются сыщиками МВД и следователями регионального СКР»,— сообщил полковник Горелых.
В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу. Обстоятельства и мотивы совершения преступления устанавливаются.