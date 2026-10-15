ВНЗМ продает имущество на 315 млн рублей
26 ноября пройдут торги имуществом обанкротившегося башкирского предприятия АО «Акционерная компания "Востокнефтезаводмонтаж"» (ВНЗМ). Об этом в Федресурсе сообщил организатор торгов ООО «Добролот». На аукцион выставлено 16 лотов общей начальной стоимостью более 315 млн руб.
На торги выставлены временные помещения, административно-бытовые комплексы, здания общежитий и столовых для сотрудников, а также квартиры и производственные сооружения. Большинство объектов расположено в Новом Уренгое.
Самый дорогой лот расположен в Мелеузе и включает в себя производственный корпус, ремонтно-механический цех, административно-бытовой комплекс, кислородно-пропановую будку, ампулохранилище, сторожевые сети, внутриплощадные автодороги, тепловые сети и водопровод, котельную, кабельную линию электроснабжения. Стоимость этого имущества составляет около 68,1 млн руб.
Отмечается, что лоты до 21 сентября были арестованы по уголовному делу. Несколько позиций находятся в залоге у Газпромбанка.
Ранее уфимское ООО «ПКФ "Гео Инжиниринг"» выкупило у ВНЗМ ангар и цех трубных заготовок за 6,7 млн руб., а московское «Экотерм» — склады, производственные объекты и административные здания за 73,1 млн руб.