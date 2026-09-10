Московская фирма выкупила активы ВНЗМ за 73 млн рублей

ООО «Экотерм» из Москвы стало единственным участником и победителем торгов имуществом обанкротившегося ПАО «Акционерная компания "Востокнефтезаводмонтаж"» (ВНЗМ). Об этом на Федресурсе сообщил организатор аукциона ООО «Доброторг».

В два лота вошли цеха, склады, административные здания, гаражи, производственные объекты и другие сооружения, расположенные в Стерлитамаке.

Общую стоимость объектов «Экотерм» оценил в 73,1 млн руб.

«Экотерм» зарегистрировано в 2021 году. По данным Rusprofile, предприятие с уставным капиталом 98 тыс. руб. специализируется на сделках с недвижимостью. В частности, в прошлом году компания продала фирме «Ситония» нефтебазу в Новом Уренгое, а актив носил инвестиционный характер. Учредителем является Руслан Банацкий. Чистая прибыль «Экотерма» в 2025 году составила 48 млн руб. при нулевой выручке.

ПАО АК «ВНЗМ» до начала 2020-х годов являлось крупным строительным подрядчиком нефтегазовой отрасли, в частности таких компаний, как Новокуйбышевский НПЗ или «Роспан Интернешнл». Весной прошлого года суд признал ВНЗМ банкротом.

Идэль Гумеров