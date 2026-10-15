Зависшего над обрывом на кустарнике мужчину спасли в Сочи
В Лазаревском районе 44-летний мужчина оступился на склоне во время прогулки и сорвался вниз. Спасатели спустились к пострадавшему с альпинистским снаряжением и подняли его на безопасную площадку.
Сотрудники Сочинского аварийно-спасательного отряда «Кубань — СПАС» эвакуировали мужчину, который во время прогулки в Лазаревском районе Сочи сорвался со склона и завис над обрывом на кустарнике. Об этом в четверг, 15 октября, сообщила пресс-служба аварийно-спасательной службы.
По информации ведомства, 44-летний мужчина оступился на склоне, после чего сорвался и оказался над обрывом, удерживаясь на кустарнике. На место происшествия прибыли сотрудники Сочинского аварийно-спасательного отряда.
Для проведения спасательной операции специалисты использовали альпинистское снаряжение. Спасатели спустились к пострадавшему, организовали ему страховку и подняли на безопасную площадку.
«Используя альпинистское снаряжение, спасатели спустились к пострадавшему. Мужчине организовали страховку и подняли на безопасную площадку. От медицинской помощи пострадавший отказался»,— сообщили в пресс-службе.
После эвакуации мужчина отказался от медицинской помощи.