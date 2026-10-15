Первый частный пункт приема жидких бытовых отходов открыли в Нижнем Новгороде

Генеральный директор АО «Акватехэкология» Алексей Турутин ни объем инвестиций, ни предполагаемый срок окупаемости, ни количество уже заключенных договоров на прием стоков не назвал. Но рассказал, что станция предполагается полностью автоматизированной и будет работать с помощью сайта и приложения: присутствие оператора потребуется только первое время, чтобы обучить ассенизаторов и последить за порядком. Для сброса стоков каждой машиной потребуется ввести пин-код, оплата будет безналичной. По словам инвестора, в таком исполнении, с датчиками и контролем стоков, станций нет ни в Нижегородской области, ни в других регионах.