Первый частный пункт приема жидких бытовых отходов открыли в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде начал работу первый официальный частный пункт приема жидких бытовых отходов (ЖБО). Его построило АО «Акватехэкология» в районе улиц КИМа и Ясной в Сормове. Строительство сливных станций — часть плана мэрии по борьбе с неприятными запахами и «черными ассенизаторами», которые сливают стоки в ливневую канализацию и малые реки, рассказал глава города Юрий Шалабаев.
Мэр напомнил, что всего в городе рассчитывают построить 12-13 таких станций. В том числе в Канавинском районе на улице Металлистов — уже в 2026 году. Еще четыре запланированы на 2027 год, включая станцию на улице Красных Партизан Автозаводского района, где находится действующая станция АО «Объединенный коммунальный оператор». По словам главы города, туда мало кто ездил из остальных районов, в том числе из-за длительного пробега. «Надо создавать условия, чтобы цивилизованный бизнес имел возможность для комфортной деятельности», — подчеркнул мэр.
На автозаводской станции прием стоков бесплатный, на новой — 180 руб. за кубометр.
Одна из особенностей станции — она автоматически определяет вещества, которые запрещено сливать в бытовую канализацию: в этом случае срабатывает задвижка.
Объект подключен к канализации ОКО. Его руководитель Дмитрий Сивохин сказал, что открытие подобных станций упрощает работу предприятия, так как в них нельзя сливать химию. «Мне кажется, весь город уже знает, что очистка стоков на Нижегородской станции аэрации происходит биологическим способом: для микроорганизмов, над которыми мы работаем каждый день, ЖБО — это пища, а химия, как и для человека, это яд. Если вам утром предложат баночку мазута, аппетита у вас это не добавит», — отметил он.
Генеральный директор АО «Акватехэкология» Алексей Турутин ни объем инвестиций, ни предполагаемый срок окупаемости, ни количество уже заключенных договоров на прием стоков не назвал. Но рассказал, что станция предполагается полностью автоматизированной и будет работать с помощью сайта и приложения: присутствие оператора потребуется только первое время, чтобы обучить ассенизаторов и последить за порядком. Для сброса стоков каждой машиной потребуется ввести пин-код, оплата будет безналичной. По словам инвестора, в таком исполнении, с датчиками и контролем стоков, станций нет ни в Нижегородской области, ни в других регионах.
Как писал «Ъ-Приволжье», изначально мэрия рассматривала вариант строительства станций приема ЖБО по концессии с ОКО. Поясняя отказ от этой идеи, Дмитрий Сивохин сказал, что взаимодействие с частным инвестором в данном случае будет более эффективным: «Мы не бегаем за ассенизаторами по городу, а контролируем приемщика».