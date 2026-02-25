На Нижегородской станции аэрации выросло количество полезных микроорганизмов

На новых объектах Нижегородской станции аэрации (НСА) стало больше микроорганизмов активного ила, которые питаются органическими загрязнениями и помогают очищать сточные воды. Так, в пяти реконструированных аэротенках уже насчитывается от 15 до 19 видов микроорганизмов при необходимом показателе 20-22, сообщили в АО «Объединенный коммунальный оператор» («ОКО»).

Микроорганизмы вида Epistilis Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
Микроорганизмы вида Discophrya Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
Микроорганизмы вида Vorticella Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Первый этап модернизации НСА завершился в конце 2025 года. Сейчас специалисты «шлифуют» технологии нитри-денитрификации, рассказал советник гендиректора «ОКО» Михаил Лихотников. По его словам, это самая сложная фаза пусконаладочных работ.

«Технология нитри-денитрификации позволяет эффективно очищать стоки с помощью активного ила. Полезные бактерии и микроорганизмы поглощают органику, растворенную в предварительно очищенных сточных водах. Стоки последовательно проходят через анаэробные (без воздуха) и аэробные (с подачей воздуха) зоны очистки. И для полного налаживания процесса нитри-денитрификации необходимо отладить эту автоматику»,— отметил Михаил Лихотников.

Ожидается, что необходимая биомасса бактерий и активного ила сформируется на НСА за четыре-шесть месяцев. После этого очистка стоков станет более эффективной, а в городе перестанет возникать неприятных запах сероводорода, на который продолжают жаловаться нижегородцы.

Как писал «Ъ-Приволжье», модернизация НСА оценивается в 27,5 млрд руб., из них около 10 млрд руб. поступят из федерального бюджета. Второй (и последний) этап должен начаться в 2026 году и завершиться в 2029 году.

Елена Ковалева