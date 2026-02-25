Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Нижегородской станции аэрации выросло количество полезных микроорганизмов

На новых объектах Нижегородской станции аэрации (НСА) стало больше микроорганизмов активного ила, которые питаются органическими загрязнениями и помогают очищать сточные воды. Так, в пяти реконструированных аэротенках уже насчитывается от 15 до 19 видов микроорганизмов при необходимом показателе 20-22, сообщили в АО «Объединенный коммунальный оператор» («ОКО»).

Предыдущая фотография
Микроорганизмы вида Epistilis

Микроорганизмы вида Epistilis

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Микроорганизмы вида Epistilis

Микроорганизмы вида Epistilis

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Микроорганизмы вида Discophrya

Микроорганизмы вида Discophrya

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Микроорганизмы вида Vorticella

Микроорганизмы вида Vorticella

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Следующая фотография
1 / 4

Микроорганизмы вида Epistilis

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Микроорганизмы вида Epistilis

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Микроорганизмы вида Discophrya

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Микроорганизмы вида Vorticella

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Первый этап модернизации НСА завершился в конце 2025 года. Сейчас специалисты «шлифуют» технологии нитри-денитрификации, рассказал советник гендиректора «ОКО» Михаил Лихотников. По его словам, это самая сложная фаза пусконаладочных работ.

«Технология нитри-денитрификации позволяет эффективно очищать стоки с помощью активного ила. Полезные бактерии и микроорганизмы поглощают органику, растворенную в предварительно очищенных сточных водах. Стоки последовательно проходят через анаэробные (без воздуха) и аэробные (с подачей воздуха) зоны очистки. И для полного налаживания процесса нитри-денитрификации необходимо отладить эту автоматику»,— отметил Михаил Лихотников.

Ожидается, что необходимая биомасса бактерий и активного ила сформируется на НСА за четыре-шесть месяцев. После этого очистка стоков станет более эффективной, а в городе перестанет возникать неприятных запах сероводорода, на который продолжают жаловаться нижегородцы.

Как писал «Ъ-Приволжье», модернизация НСА оценивается в 27,5 млрд руб., из них около 10 млрд руб. поступят из федерального бюджета. Второй (и последний) этап должен начаться в 2026 году и завершиться в 2029 году.

Елена Ковалева