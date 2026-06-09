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Минстрой выдал разрешение на строительство станции приема ЖБО в Сормове

АО «Акватехэкология» в мае 2026 года получило разрешение на строительство пункта приема жидких бытовых отходов (ЖБО) в Сормовском районе Нижнего Новгорода, указано в документах на сайте областного минстроя. Объект будут строить в районе улицы КИМа, 339А и улицы Ясной.

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Фото: Коммерсантъ / Андрей Луковский  /  купить фото

Расположение земельного участка под строительство станции приема жидких бытовых отходов в районе улиц Ясной и КИМа

Расположение земельного участка под строительство станции приема жидких бытовых отходов в районе улиц Ясной и КИМа

Фото: Геоинформационный портал

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Фото: Коммерсантъ / Андрей Луковский  /  купить фото

Расположение земельного участка под строительство станции приема жидких бытовых отходов в районе улиц Ясной и КИМа

Фото: Геоинформационный портал

Как писал «Ъ-Приволжье», «Акватехэкология» также намерена построить пункт приема ЖБО на улице Металлистов в Канавинском районе. Ранее мэрия анонсировала создание до 12 таких станций. Пока в Нижнем Новгороде действует одна официальная сливная станция (КНС №12А) — на улице Красных Партизан, 16Б в Автозаводском районе.

Галина Шамберина