Минстрой выдал разрешение на строительство станции приема ЖБО в Сормове

АО «Акватехэкология» в мае 2026 года получило разрешение на строительство пункта приема жидких бытовых отходов (ЖБО) в Сормовском районе Нижнего Новгорода, указано в документах на сайте областного минстроя. Объект будут строить в районе улицы КИМа, 339А и улицы Ясной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Андрей Луковский / купить фото Расположение земельного участка под строительство станции приема жидких бытовых отходов в районе улиц Ясной и КИМа Фото: Геоинформационный портал Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Андрей Луковский / купить фото Расположение земельного участка под строительство станции приема жидких бытовых отходов в районе улиц Ясной и КИМа Фото: Геоинформационный портал

Как писал «Ъ-Приволжье», «Акватехэкология» также намерена построить пункт приема ЖБО на улице Металлистов в Канавинском районе. Ранее мэрия анонсировала создание до 12 таких станций. Пока в Нижнем Новгороде действует одна официальная сливная станция (КНС №12А) — на улице Красных Партизан, 16Б в Автозаводском районе.

Галина Шамберина