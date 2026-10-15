Средняя цена автомобиля с пробегом в Петербурге достигла 1,6 млн рублей

По данным «Авито Авто», за год сильнее всего снизились средние цены на подержанные автомобили марки Skoda — на 2,1%, до 1,1 млн рублей. На втором месте оказались Peugeot, подешевевшие на 1,9%, до 666 тыс. рублей. У Opel снижение составило 0,9%, до 557 тыс. рублей.