Средняя цена автомобиля с пробегом в Петербурге достигла 1,6 млн рублей
Ford Focus, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo стали самыми популярными автомобилями с пробегом в Санкт-Петербурге по итогам III квартала 2026 года. Средняя стоимость подержанной машины в городе составила 1,6 млн рублей. Такие данные приводит «Авито Авто» по результатам анализа рынка за июль—сентябрь.
Среди марок наибольшую долю предложения заняла LADA — 8,7%. Далее следуют Volkswagen с долей 7,3% и Mercedes-Benz — 6,4%.
В рейтинге российских автомобилей лидируют LADA Granta со средней стоимостью 527 тыс. рублей, LADA Priora — 275 тыс. рублей и LADA Largus — 684 тыс. рублей.
Среди японских машин наиболее популярными оказались три модели Toyota: Camry со средней ценой 1,8 млн рублей, RAV4 — 2,2 млн рублей и Land Cruiser — 4,2 млн рублей.
В тройку лидеров среди корейских автомобилей вошли Hyundai Solaris, который в среднем стоит 856 тыс. рублей, Kia Rio — 805 тыс. рублей и Kia Sportage — 1,6 млн рублей. Среди немецких моделей наиболее востребованными стали Volkswagen Polo со средней стоимостью 833 тыс. рублей, BMW 5 серии — 2,4 млн рублей и Mercedes-Benz E-класса — 2,2 млн рублей.
По данным «Авито Авто», за год сильнее всего снизились средние цены на подержанные автомобили марки Skoda — на 2,1%, до 1,1 млн рублей. На втором месте оказались Peugeot, подешевевшие на 1,9%, до 666 тыс. рублей. У Opel снижение составило 0,9%, до 557 тыс. рублей.
Среди отечественных машин заметнее всего уменьшилась стоимость LADA Priora — на 4,4%, до 275 тыс. рублей. Цены на LADA Granta снизились на 3%, до 527 тыс. рублей, а на LADA 2114 Samara — на 2,4%, до 189 тыс. рублей.
Среди немецких автомобилей подешевели Mercedes-Benz C-класса и Opel Astra — на 4,2%, до 1,5 млн и 489 тыс. рублей соответственно. BMW 3 серии потеряла в цене 2,3%, до 1,8 млн рублей.
В сегменте корейских машин средняя стоимость Kia Rio снизилась на 2,6%, до 805 тыс. рублей, а Kia Ceed — на 0,7%, до 948 тыс. рублей.