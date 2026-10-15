Госдолг Удмуртии за сентябрь снизился на 5,6%
Он сократился на 2,5 млрд рублей
Госдолг Удмуртии за сентябрь сократился на 5,6%,до 41,9 млрд руб. При этом расходы на обслуживание долга за месяц выросли на 50%, до 197,3 млн руб. Это следует из данных регионального минфина.
Снижение госдолга связано с погашением в сентябре государственных облигаций на 2,5 млрд руб. На 1 сентября они составляли 6% долговых обязательств республики, а 94% приходилось на бюджетные кредиты из федерального бюджета. На 1 октября весь объем госдолга представлен федеральными займами по ставкам 0,1% и 3% годовых.
Просроченная задолженность по государственному долгу и расходам на его обслуживание отсутствует.