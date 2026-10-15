ДоброFON перечислит 4 млн руб. Федерации футбола лиц с церебральным параличом

14 октября на матче FONBET Кубка России между московским ЦСКА и «Ростовом» управляющий акционер букмекерской компании FONBET Валентин Голованов вручил символический чек президенту федерации Ивану Потехину. Всемирный день поддержки людей с ДЦП ежегодно отмечается каждую первую среду октября. ДоброFON уже многие годы поддерживает детей и взрослых с этим непростым заболеванием.