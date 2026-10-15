Дендропарк на Первомайской в Екатеринбурге будет закрыт до 15 ноября
В Екатеринбурге дендропарк на улице Первомайская будет закрыт для посещения до 15 ноября — пауза продлена в связи с продолжением ремонтных работ. Как сообщили в пресс-службе дендропарка, такое решение принято департаментом по благоустройству.
В ведомстве объяснили, что нахождение людей в зоне проведения работ и движения строительной техники сопряжено с высоким риском получения травм. «Мы знаем, как вы любите это место, и тоже очень хотим поскорее вернуться к привычному ритму. Работы идут активно, и мы делаем все, чтобы обновленный Дендропарк стал еще уютнее и красивее»,— добавили в пресс-службе.
В конце августа дендрологический парк на ул. Первомайской полностью закрыли для посетителей в связи с реконструкцией. В начале октября в мэрии сообщали, что работы завершены на 80% и идут с опережением графика, а подрядчик ведет работы, не останавливаясь, чтобы успеть выполнить объемы по максимуму до наступления холодов.