Дендропарк на Первомайской в Екатеринбурге будет закрыт до 15 ноября

В ведомстве объяснили, что нахождение людей в зоне проведения работ и движения строительной техники сопряжено с высоким риском получения травм. «Мы знаем, как вы любите это место, и тоже очень хотим поскорее вернуться к привычному ритму. Работы идут активно, и мы делаем все, чтобы обновленный Дендропарк стал еще уютнее и красивее»,— добавили в пресс-службе.